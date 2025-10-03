120Hz AMOLED Ekranlı Çok Ucuz Telefon Geliyor! 50 MP Kameraya Sahip

Lava Agni 4'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Lava'nın yeni Android telefonu uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefon ayrıca 120Hz yenileme hızı, 7.000 mAh'den fazla batarya kapasitesi ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Lava Agni 4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Lava Agni 4, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Lava Agni 3'te 6,78 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekranı, 1200 x 2652 piksel çözünürlük, 1.200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 8350 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Lava Bold N1 5G'de ise Unisoc T765 işlemcisi mevcut.

Lava'nın bütçe dosut Android telefonu Agni 4'ün arka tarafında iki adet kamera bulunacak. Bu iki kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı öne sürüldü. Arka kameralar 4K video kaydı yeteneğine sahip olabilir. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın yer alması bekleniyor.

Telefon 7.000 mAh'den fazla batarya kapasitesi ile gelecek. Bu, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etme ihtiyacı olmayacak. Lava Agni 3'te 5.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Lava Agni 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Merakla beklenmeye başlanan Lava Agni 4'ün 25.000 rupi (11.738 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla satışa sunulabileceğini belirtelim. Serinin önceki modeli Lava Agni 3, 20.999 rupi (9.860 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Lava Agni 4 Çıkış Tarihi

Lava Agni 4, kasım ayında tanıtılacak. Tanıtımla birliktte telefonun tüm özellikleril, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Lava'nın Agni 3 modeli 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla serinin yeni modelinin ekim yerine kasımda tanıtılacak olması şaşırttı.