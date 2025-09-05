90Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! Fiyatı Şaşkına Çeviriyor

Lava, kısa süre önce Bold N1 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Lava'nın yeni Android telefonu 90Hz yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra çok düşük ücretiyle de öne çıkıyor. Telefon için Hindistan'da yalnızca 7.499 rupi (3.505 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Lava Bold N1 5G Özellikleri

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lava Bold N1 5G, LCD Ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 90Hz yenileme, ekranı kaydırırken, uygulamalar arasında gezinirken veya oyun oynarken 60Hz'e kıyasla daha akıcı bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Telefonda Unisoc T765 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3GHz Cortex A76 ve altı adet 2.1 GHz Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 4 Eylül'de tanıtılan Lava Yuva Smart 2'de sekiz çekirdekli Unisoc 9863A işlemcisi tercih edilmişti.

Unisoc T765, bir amiral gemisi işlemci olmasa da günlük kullanım için gerekli olan performansı sağlayan bir işlemcidir. Uygulamalar arasında geçiş, internette gezinme, sosyal medya kullanımı ve basit oyunları oynama gibi temel işlemlerde akıcı bir deneyim sunar.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon, iki büyük Android sürüm güncellemesi ve üç yıl güvenlik güncellemesi alacak. 4 GB LPDDR4x RAM'e sahip olan telefonun depolama tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı UFS 2.2 seçenek mevcut.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Bu kamera 4K video kaydı yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Lava Bold N1 5G'de IP54 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift SIM desteğine sahip olan telefonun yan tarafında parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefonda ayrıca USB Type-C portu da yer alıyor.

Lava Bold N1 5G Fiyatı

Mavi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Lava Bold N1 5G'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 7.499 rupi (3.505 TL), 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 7.999 rupi (3.738 TL) fiyat etiketi belirlendi.