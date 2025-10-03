vivo'nun 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefonu Yolda! Özellikleri Sızdırıldı

vivo, V60 Lite'ın hem 5G hem de 4G sürümlerini geçtiğimiz haftalarda satışa sundu. Şirket şimdi de yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte V70 Lite olarak isimlendirilen telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon 8 GB RAM dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo V70 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Merakla beklenmeye başlanan vivo V70 Lite, V2549 model numarasıyla Bluetoth SIG sertifikasyon veri tabanında ortaya çıktı. Bu gelişme, telefonun yakında tanıtılabileceğini gösteriyor. Daha önce FCC sertifikasyon platformunda da görüntülenen telefonun ayrıca bazı özellikleri sızdırıldı.

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo'nun bütçe dostu Android telefonu V70 Lite'ta 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. 2025 yılının eylül ayında tanıtılan vivo V60 Lite'ta da aynı RAM ve depolama seçeneği tercih edilmişti. V70 Lite ayrıca 2.4 GHz + 5 GHz Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekleyecek.

Telefonun 4G LTE ile birlikte geleceği iddia edildi. V60 Lite'ta hem 4G he mde 5G sürümleri satışa sunulmuştu. Aynı durumu V70 Lite'ta da görebiliriz. İşlemciye dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak 4G sürümde Snapdragon 6 serisinden bir işlemci, 5G sürümde ise MediaTek'in Dimensity işlemcisi bulunabilir.

V70 Lite'ın AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefon ayrıca 6.500 mAh civarı bir batarya kapasitesi ile gelebilir. Bu batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılmasını sağlayacaktır. V70 Lite 90W civarı bir hızlı şarj teknolojisine de sahip olabilir.

vivo V70 Lite Ne Zaman Çıkacak?

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu V70 Lite'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.