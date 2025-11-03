Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Lava, uzun zamandır beklenen telefonu Agni 4 ile ilgili önemli bir bilgi daha paylaştı. Zaman zaman paylaştığı görüntülerle telefona yönelik beklentileri bir hayli yükselten şirket, bu kez de telefonun tanıtım tarihini açıkladı. Bununla beraber Agni 4 için geri sayım resmen başladı.

Lava Agni 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lava, Agni serisinin en yeni telefonu olan Agni 4'ün 20 Kasım'da piyasaya sürüleceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de telefonun arka tasarımı paylaşılmıştı. Bu görüntüye göre cihaz, arka tarafında yatay bir şekilde konumlandırılmış bir kamera modülü ile gelecek. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ile iki adet çift LED flaş bulunacak. Önceki modelden farklı olarak bu modelde ikinci ekran yer almayacak.

Lava Agni 4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Lava Agni 4, AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak adına Lava Agni 3'ün 1200 x 2652 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile birlikte geldiğini hatırlatalım.

Telefonun nasıl bir bataryaya sahip olacağı konusunda ise iki ihtimal söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Lava'nın LBP1071A model numaralı, 7050 mAh kapasitesine sahip yeni bataryasının Nemko sertifikası görüntülendi. Bu bataryanın yakın zamanda çıkacak olan Agni 4'te kullanılabileceğinin düşünülmesine neden oldu. Önceki sızıntılarda da cihazın 7000 mAh batarya kapasitesi ile geleceğine işaret edilmişti.

İddiaya göre cihazın arka tarafında iki adet kamera bulunacak. Bu iki kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Bu arada arka kameraların 4K video kaydı yapmaya olanak tanıyacağı gibi söylentiler de dolaşımda. Telefonun ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın yer alacağı belirtiliyor.

Telefonun gücünü MediaTek Dimensity 8350 işlemcisinden alacağı yönünde söylentiler de bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor.. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Lava Bold N1 5G'de ise Unisoc T765 işlemcisi tercih edilmişti.

Lava Agni 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lava Agni 4 için 25.000 rupi (11 bin 848 TL) fiyat etiketi belirleneceği öne sürüldü. Ancak Lava'nın henüz konu ile ilgili resmî bir açıklamada bulunmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtmek gerekiyor. Fikir vermesi açısından Lava Agni 3, 20.999 (9 bin 952 TL) başlangıç fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.