7000 mAh Bataryalı Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var

Motorola'nın bütçe dostu yeni akıllı telefonu tanıtıldı. Moto G100s olarak adlandırılan yeni model, son derece etkileyici özelliklerle birlikte geliyor. Dev bir batarya kapasitesinin yanı sıra 120Hz yenileme hızı sunan telefonun mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Her ikisi de cihazın görünümünü oldukça şık hâle getiriyor.

Motorola Moto G100s Özellikleri

Ekran: 6,72 inç, LCD, FHD+, 120Hz (1050 nit parlaklık, Mavi ışık koruması)

6,72 inç, LCD, FHD+, 120Hz (1050 nit parlaklık, Mavi ışık koruması) İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 Bellek (RAM): 8 GB

8 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB Arka Kamera: 50 megapiksel (Ana), 8 megapiksel (Ultra Geniş Açılı)

50 megapiksel (Ana), 8 megapiksel (Ultra Geniş Açılı) Ön Kamera (Selfie): 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 7000 mAh, 30W Hızlı Şarj

7000 mAh, 30W Hızlı Şarj Dayanıklılık ve Güvenlik: IP64 Derecesi, NFC, Yan Parmak İzi Sensörü

Motorola'nın en yeni telefonu G100s, 6,72 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 1050 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Mavi ışık korumasına sahip olan cihaz, göz yorgunluğunu minimum seviyeye düşürerek okumaları da daha pratik hâle getiriyor.

Telefon, gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Moto G100'de de aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.

Cihaz, 8 GB RAM'in yanı sıra 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, farklı depolama seçenekleri arasından kendisine uygun olanı tercih etme imkânına sahip ve bunlardan hangisini seçtiğine bağlı olarak fiyatta da küçük bir farklılık oluyor.

Telefon, 7000 mAh batarya kapasitesi ile beraber geliyor. Buna ek olarak 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. IP64 derecesine sahip olan telefon, belirli bir dereceye kadar toza ve suya karşı dayanıklılık sağlıyor. NFC desteği de sunan cihazın yan tarafında bir parmak izi sensörü yer alıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmeler gerçekleştirmeniz ya da selfie çekmeniz için 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Buna karşılık Moto G100'de 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera olduğunu hatırlatalım.

Motorola Moto G100s Fiyatı

Moot G100s'in 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu için 999 yuan (5 bin 906 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 1099 yuan (6 bin 497 TL) fiyat etiketi belirlendi. Moto G100 ise 1.399 yuan (8 bin 265 TL) başlangıç fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.