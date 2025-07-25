50 MP Kameralı Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Lava Blaze Dragon 5G tantııldı. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Bütçe dostu Android telefon Lava Blaze Dragon 5G yüksek yenileme hızına sahip ekranı ve 50 megapiksel kamerasıyla öne çıkıyor.

Lava Blaze Dragon 5G Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ucuz Android telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 450 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir görsel deneyim elde ediliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 3,5 mm kulaklık girişine sahip telefonda çift SIM desteği ve parmak izi sensörü mevcut.

Lava Blaze Dragon 5G Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Lava Blaze Dragon 5G için 9999 Hindistan rupisi (4.686 TL) fiyat etiketi belirlendi.