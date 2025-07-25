120Hz Ekrana Sahip 3 Bin TL'lik Telefon! Yapay Zeka Desteği Var

Geçtiğimiz haftalarda 120Hz ekranlı ucuz telefon Infinix Hot 60 5G+'ı duyuran Infinix, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Infinix Smart 10 isimli telefon yüksek yenileme hızı ve yapay zeka desteğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Infinix Smart 10 Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix Smart 10, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 700 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 187 gram ağırlığındaki telefon 165,62 x 77,01 x 8,25 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı XOS 15.1 ile birlikte gelen telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Infinix Smart 10 15W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değeriee sahip ön kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip arka kamera yer alıyor. Telefonda çift SIM (nano + nano) desteği de mevcut.

Smart 10'un yan tarafında yapay zeka özelliklerine hızlıca erişmenizi sağlayan bir buton da bulunuyor. Telefondaki yapay zeka özellikleri arasında web sayfasını ve belgeyi özetleme, herhangi bir konu hakkında bilgi alma, telefonda çeşitli işlemleri gerçekleştirme dahil birçok işlev yer alıyor.

Telefonda IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, 3,5 mm kulaklık girişine ve stereo hoparlörlere sahip olan Infinix Smart 10'un fiyatı ne kadar?

Infinix Smart 10'un Tahmini Türkiye Fiyatı

Infinix Smart 10 için 6.799 Hindistan rupisi (3.184 TL) fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 6 TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.