Acayip Kameralı Çok Ucuz Telefon Giriş Segmentini Renklendirecek

Giriş segmentine yeni bir oyuncu, Hindistan merkezli Lava tarafından geliştirildi. Blaze Dragon serisi, ucuz etiketiyle olduğu kadar renkli kamera tasarımıyla da adından söz ettirecek. Blaze Dragon, giriş segmentinde genellikle görmediğimiz, cesur bir tasarıma imza attı.

Ortaya çıkan sızıntılara göre Blaze Dragon'un siyah renkli varyantı, arka kamera çevvresinde bir gökkuşağıyla gelecek. Düz ve mat tabanlar yerine yansımalı, parlak ve estetik bir tasarım sunulacak.

Durağan Kamera Tasarımlarına Yeni Bir Soluk

Blaze Dragon; tasarımı, depolama teknolojisi ve kamera çözünürlüğüyle bütçe dostu segmentte oldukça dikkat çekici bir seçenek olacak. Özellikle gökkuşağını andıran yansımalı tasarımı sayesinde, akıllı telefonlardaki "klasik siyah" anlayışına yeni bir soluk getiriyor ve normalde ekstra bir imza atılmadan tasarlanan kamera modüllerini baştan yaratıyor.

Lava, bu hamlesiyle diğer şirketlere de ilham olabilir. Zira akıllı telefon sektöründeki rekabetin en kuvvetli isimleri, genelde yeni şeyler denemek konusunda küçük şirketler kadar cesaretli davranamıyor. Örneğin Nothing; cesur tasarımlarıyla dikkat çeken, akıllı telefonlarda görülmemiş özelliklerin altına imzasını atan bir şirket.

Lava da bu konumda küçük ama etkili bir adım attı ve kullanıcılara estetik bir farklılık sundu.

Lava Blaze Dragon Teknik Özellikleri

Gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alan Lava Blaze Dragon, giriş seviyesinde çok nadir rastlanan UFS 3.1 depolama tipine sahip. İmza tasarımın çevrelediği kamera ise 50 MP çözünürlükle geliyor. İkinci kameraya dair kesin bir detay henüz ortaya çıkmadı ama makro odaklı bir sensörle gelmesi bekleniyor. Yine günümüz akıllı telefonlarında yavaş yavaş defterden silinmeye başlayan 3.5mm kulaklık girişi de bu ilginç tasarımlı modelde yer alıyor.

Lava Blaze Dragon'un RAM, depolama ve batarya gibi değerleri henüz ortaya çıkmadı. Fiyatı ve diğer detayları, 25 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek olan lansmanda belli olacak. Lava Blaze Dragon, 10.000 rupiden (vergiler hariç yaklaşık ₺4.686,46) daha ucuza satılacak.