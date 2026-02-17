Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! Unisoc İşlemci ve Dahası
Lava Bold N2'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım bulunuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lava Bold N2 için 7 bin 499 rupi (3 bin 616 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemcisinden alıyor.
- Bold N2, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.
Uygun fiyatlı Android telefonlar arasında yeni bir model daha katıldı. Lava, Bold N2 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlitke akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor.
Lava Bold N2'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Unisoc SC9863A
- RAM: 4 GB (+4 GB sanal RAM desteği)
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera + ikinci kamera
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 15 Go
- Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası
6,75 inç ekran büüyklüğüne sahip olan Lava Bold N2, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Android 15 Go işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefonda parmak izi sensörü bulunuyor. Bu sensör, güç butonuna entegre edildi.
Lava Bold N2'de Unisoc SC9863A işlemcisi bulunuyor. 28nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört çekirdek 1.6 GHz Cortex-A55, dört çekirdek 1.2 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci internette gezinme, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve Temple Run gibi basit oyunlar oynama gibi aktiviteler için yeterli performans sunuyor.
Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 4 GB sanal RAM desteği yer alıyor. Depolama taraıfnda ise 64 GB seçeneği mevcut. Bold N2, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ikinci kamera bulunuyor. İkinci kameranın çözünürlüğüne dair bir bilgi paylaşılmadı.
Lava'nın yeni akıllı telefonunun ön yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon IP64 sertifikasına sahip. Bu sertifika, akıllı tleefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Akıllı telefon siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.
Lava Bold N2'nin Fiyatı Ne Kadar?
Lava'nın bütçe dostu Android telefonu Bold N2 için 7 bin 499 rupi (3 bin 616 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı telefon Hindistan'da 27 Şubat 2026 tarihinde satışa sunulacak. Lava'nın diğer telefonları Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla bu telefonun da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.