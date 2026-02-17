12 GB RAM'li Ucuz Oyun Telefonu Ortaya Çıktı! 144Hz Ekrana Sahip

Infinix, GT 50 Pro isimli yeni bir oyun telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber GT 50 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunacak. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultimate

MediaTek Dimensity 8400 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB veya 512 GB

256 GB veya 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 6.500 mAh veya 6.150 mAh

6.500 mAh veya 6.150 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj

Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix GT 50 Pro'nun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Serinin önceki modeli olan Infinix GT 30 Pro'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, AMOLED ve 144Hz yenileme hızı bulunuyor.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 8400 Ultimate işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet 2.10 GHz çekirdek, üç adet 3.00 GHz çekirdek ve bir adet 3.25 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

Android 16 işletim sistemiyle birlikte gelmesi beklenen GT 50 Pro'da 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. Akıllı telefon 6.500 mAh veya 6.150 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 45W kabolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30 Pro için 24 bin 999 rupi (12 bin 44 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Infinix GT 50 Pro'nun ise 27 bin rupi (13 bin TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix GT 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan Infinix GT 50 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. 2025 yılının mayıs ayında tanıtılan Infinix GT 30 Pro şu anda Türkiye'de satılmıyor ancak Infinix'in birçok telefonu şu anda satışta. Dolayısıyla GT 50 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihitmalinin olduğunu söylemek mümkün.