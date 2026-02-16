Lava'nın Uygun Fiyatlı Telefonu İçin Tarih Verildi! Yakında Geliyor

Lava Bold N2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ortaya çıkan Lava Bold N2'nin bu kez tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca telefonun bir görüntüsü de paylaşıldı. Duyuruya göre Lava'nın bütçe dostu yeni akıllı telefon modeli çok yakında tanıtılacak.

Lava Bold N2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lava Bold N2, 17 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Lava Bold N1, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Lava'nın diğer telefonları Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Bold N2'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Lava Bold N2'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül yer alacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde kamera ve LED flaş konumlanacak. Arka yüzeyde Lava logosu da bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Lava Bold N1'de de kare şeklinde bir modül yer alıyor.

Bold N2'de yer alan modülün üzerinde 13 MP yazısı mevcut. Bu, ana kameranın 13 megapiksel çözünürlüğüne sahip olacağını gösteriyor. Serinin önceki modelinde de aynı çözünürlüğe sahip bir kameranın yer aldığının altını çizelim. Bold N2'nin ön kamerası henüz belli değil fakat Bold N1'de 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun işlemcisine dair bir bilgi mevcut değil. Bold N12de iki adet 2.3 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.1 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Unisoc T765 bulunuyor. Yeni modelde de Unisoc'un bir işlemcisi yer alabilir.

Lava Bold N2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lava'nın bütçe dostu Android telefonu Bold N1 için 7 bin 499 rupi (3 bin 612 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Lava Bold N2'nin ise 8 bin 500 rupi (4 bin 94 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat ile iglili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.