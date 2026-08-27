Alo Desin Yeter Diyenlere: 5.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı!

Lava Bold N4 Lite 4G teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Markanın yeni modeli 960 x 540 piksel çözünürlük sunan LCD ekran, giriş segment Unisoc işlemci, 3 GB RAM ve 5000 mAh pil gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Lava Bold N4 Lite 4G özellikleri ve fiyatı!

Lava Bold N4 Lite 4G Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,75 inç

Ekran tipi: LCD

Ekran çözünürlük: 960 x 540 piksel (qHD)

İşlemci: UNISOC SC9863A (28 nm)

RAM: 3 GB

Dahili depolama: 32 GB

Genişletilebilir depolama: 64 GB’a kadar microSD

SIM: Çift nano-SIM + ayrı microSD yuvası

İşletim sistemi: Android 16 Go Edition

Arka kamera: 8 MP, LED flaş

Ön kamera: 5 MP

Güvenlik: Yan tarafta parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: MIL-STD-810H askeri standart sertifikası

Ses: 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo, alt kenarda hoparlör

Port: USB Type-C

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 10W kablolu

Lava Bold N4 Lite 4G Ekran Özellikleri Neler?

Lava Bold N4 Lite 4G’de 6,75 inç boyutlarında, 960 x 540 piksel (qHD) çözünürlük sunan LCD bir ekran mevcut. Bu değerlerin giriş segment bir model için yeterli olduğunu söylemek mümkün. Açıkçası aşırı kaliteli bir ekran gibi bir beklentiniz varsa bu model sizin için uygun olmayabilir.

Lava Bold N4 Lite 4G İşlemci Özellikleri Neler?

Telefonda kullanılan yonga seti Unisoc SC9863A. Daha çok ZTE Nubia Music gibi giriş segment modellerde karşımıza çıkan bu yonga seti 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu donanımdan üst düzey oyun performansı beklemek mantıklı değil. Genshin Impact gibi büyük oyunlardan ziyade Subway Surfers gibi basit yapımları oynayabilirsiniz.

Lava Bold N4 Lite 4G Kamera Özellikleri Neler?

Üründe 8 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera tercih edilmiş. Bu kamerayla yalnızca basit fotoğraflar çekebileceksiniz. Üst düzey yakınlaştırma performansı veya yüksek kaliteli fotoğraflar arıyorsanız daha üst segment modellere yönelmeniz daha mantıklı olacaktır. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Ana kameradaki aynı detaylar selfie sensörü için de geçerli.

Lava Bold N4 Lite 4G Batarya Özellikleri Neler?

Lava Bold N4 Lite 4G'de giriş segment modellerde sıkça karşımıza çıkan 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriliyor. Pilin desteklediği şarj hızı ise 10W. Akıllı telefonun bataryasının düşük güç tüketen işlemcisi ve ekranı sayesinde bir günü rahat bir şekilde çıkarabileceğini belirtelim.

Lava Bold N4 Lite 4G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lava Bold N4 Lite 4G'nin 3 GB RAM ve 32 GB depolama sunan versiyonu için belirlenen fiyat etiketi 84 dolar (4.043 TL). Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde 7.695 TL'ye denk geliyor. Bunun dışında Türkiye'de Lava marka çok fazla telefon göremiyoruz. Bu nedenle Lava Bold N4 Lite 4G'nin ülkemizi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen ve tabiri caizse “alo desin yeter” diyen kullanıcılar için Lava Bold N4 Lite 4G’nin ideal bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Ürünün hiçbir özelliği “vay canına” dedirtmiyor. Tüm bu donanım detayları temel ve basit ihtiyaçlara odaklanıyor diyebilirim. Zaten 84 dolarlık fiyat etiketi de cihazdan yüksek beklentilere girilmemesi gerektiğini gösteriyor.