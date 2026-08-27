Oyunları Akıcı Bir Şekilde Oynatabilen Android Tablet Tanıtıldı!

Nubia kısa bir süre önce IPS ekran, Unisoc T820 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunan yeni tabletini tanıttı. Peki markanın yeni modeli kullanıcılara neler sunuyor? İşte Nubia Pad Plus özellikleri ve fiyatı!

Nubia Pad Plus Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 12 inç

Ekran tipi: IPS

Ekran Çözünürlük: 2000 x 1200 piksel

Ekran Tazeleme hızı: 90 Hz

İşlemci: Unisoc T820 (6 nm)

Arka kamera: 13 MP

Ön kamera: 8 MP

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 8000 mAh

Şarj: 26W kablolu hızlı şarj

Video oynatma süresi: 7,6 saat

Web gezintisi süresi: 9,5 saat

Şarj adaptörü: Kutuda yok

İşletim sistemi: Android 16

Renk: Gri

Boyutlar: 281 x 177 x 7,2 mm

Ağırlık: 550 gram

Nubia Pad Plus Ekran Özellikleri Neler?

Nubia Pad Plus'ta 12 inç boyutlarında, 2000 x 1200 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan IPS bir ekran bulunuyor. 90Hz yenileme hızı menü geçişinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında 60Hz'e kıyasla daha avantajlı. Öte yandan IPS paneli OLED/AMOLED kadar başarılı olmasa da günlük kullanımda kullanıcıları üzmüyor.

Nubia Pad Plus İşlemci Özellikleri Neler?

Tablette Unisoc T820 işlemcisi mevcut. Bu yonga seti 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 7 nm tabanlı veya daha eski yongalarda daha verimli bir şekilde çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Halihazırda Nubia Neo 5G gibi modellere de güç veren bu yonga seti Call of Duty Mobile gibi yapımları 60 FPS'te oynatabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılığın 30 FPS olduğunu hesaba katarsak bu sonuçların yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Nubia Pad Plus Kamera Özellikleri Neler?

Tabletlerde kameraların aşırı güçlü olmadığını bildiğimizden Nubia Pad Plus’ın kamerası bizleri çok fazla şaşırtmadı. Modelde bu kapsamda 13 megapiksel ana ve 8 megapiksel ön kamerayla raflardaki yerini alıyor. Basit fotoğraflar çekebileceğiniz bir sisteme sahip olduğunu belirtelim.

Nubia Pad Plus Batarya Özellikleri Neler?

Nubia Pad Plus’ın pili 8.000 mAh kapasitesinde ve aynı zamanda 26W hızında şarj olabiliyor. Maalesef bu değerler 12 inç ekranlı bir tablet için biraz düşük kalıyor. Şirketin iddiasına göre ürün toplam 9,5 saat internette gezinme ve 7,6 saat video oynatma süresi sunuyor.

Nubia Pad Plus Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla gelen Nubia Pad Plus için belirlenen fiyat etiketi 249 dolar (11.985 TL). Bunun dışında ülkemizde Nubia marka tabletler satışta. Bu doğrultuda Nubia Pad Plus'ın da Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Genel özelliklerine baktığımda Nubia Pad Plus'ın orta segmente hitap ettiğini görebiliyorum. Ancak 12 inç ekranlı bir tablete göre bence pili biraz düşük bir seviyede. Minimum 9.000 mAh seviyesinde olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bunun dışındaki özelliklerinin başarılı olduğunu söyleyebilirim.