Xiaomi'den Ucuz Telefon Geliyor! 7500 mAh Batarya ve 120Hz Ekranı Var

Xiaomi yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi 17 5G'nin tasarımı, özellikleri ve renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Redmi 17 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Redmi 17 5G'nin arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Redmi logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Telefon turuncu, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Redmi 17 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 825 nit

825 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

Snapdragon 4 Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64

IP64 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Boyut: 170,12 x 74,42 x 8,8 mm

170,12 x 74,42 x 8,8 mm Ağırlık: 235 gram

Redmi 17 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

İddiaya göre telefon 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 825 nit parlaklık sunacak. 825 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görülebilecek. Ayrıca dışarıda gölgede veya hafif güneşli havada da telefon rahatça kullanılabilecek.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu arada Corning Gorilla Glass 7i, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacak.

Redmi 17 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi'nin yeni telefonu gücünü Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı henüz oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 4 Gen 2'nin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinde 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Redmi 17 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. 170,12 x 74,42 x 8,8 mm boyutlarında ve 235 gram ağrılığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi 15 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Redmi 17 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip Redmi 17 5G'de 7.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi 15 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği mevcut.

Redmi 17 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi 17 5G'nin 2026 yılının Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi 15, 2025 yılının Ağustos ayında tanıtılmıştı.

Redmi 17 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi 17 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi Note 15 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi 17 5G Türkiye'de satışa sunulabilir.

Redmi 17 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin TL'ye satılıyor. Redmi 17 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 16 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi 17 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.