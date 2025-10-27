120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 50 MP Kamera ve Dahası
Lava Shark 2'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Bütçe dostu Android telefon 120Hz yenileme hızı sunuyor. İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lava Shark 2 gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor.
- Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteği mevcut.
- Bütçe dostu Android telefon için 7 bin 500 rupi (3 bin 578 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Lava, Shark 2 isimli yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Android telefon, uygun fiyatın yanı sıra donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Telefonda yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera bulunuyor.
Lava Shark 2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.75 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- İşlemci: Unisoc T7250
- RAM: 4 GB (+4 GB sanal RAM desteği)
- Dahili Depolama: 64GB
- İşletim Sistemi: Android 15
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000mAh
- Şarj Hızı: 18W
- Dayanıklılık: IP54 (Toz ve su sıçramalarına karşı direnç)
6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lava Shark 2, 120Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve hatta oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Gri ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.
Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Lava Bold N1 5G'de sekiz çekirdekli Unisoc T765 işlemcisi tercih edilmişti.
Lava'nın bütçe dostu telefonu 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip. Diğer kameraların kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olduğu henüz belli değil. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Arka yüzeyde kare şeklinde bir kamera modülü mevcut. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED Flaş yer alıyor.
Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 4 GB RAM ve 4 GB sanal RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB seçeneği mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. IP54 sertifikasına sahip telefon, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Lava Shark 2 Fiyatı
Bütçe dostu Android telefon Lava Shark 2'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 500 rupi (3 bin 578 TL) fiyat etiketi belirlendi. Hindistan'da satışa sunulan telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.