Nothing'in Yeni Telefonu Çok Ucuz Olacak! Fiyatı Şaşırttı

Nothing'in tanıtmaya hazırlandığı Phone (3a) Lite ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ortaya çıkan Phone (3a) Lite'ın bu kez fiyatı sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefon bütçe dostu fiyatın yanı sıra özellikleriyle de öne çıkacak.

Nothing Phone (3a) Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Nothing Phone (3a) Lite, Fransa'da 249,99 euro (12 bin 215 TL), diğer Avrupa ülkelerinde 239,99 euro (11 bin 726 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Fiyata dair henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

Nothing Phone (3a) Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgliere göre telefon gücünü Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Nothing Phone 3a'da Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Telefon 5.000 mAh civarı batarya kapasitesi ile gelebilir. Şarj hızının ne kadar oalcağı henüz bilinmiyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen telefonda 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM bulunacak. Depolama ve RAM tarafında sadece bir adet seçenek bulunacak. Phone 3a'da ise siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği tercih edilmişti.

Nothing Phone (3a) Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon Nothing Phone (3a) Lite'ın 2025 yılının son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Tanıtım tarihine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Sıra dışı tasarıma sahip telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.