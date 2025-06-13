Bu Telefon Aşırı Ucuz: 120Hz Ekran ve 6 GB RAM'e Sahip!

Lava Storm Play 5G isimli uygun fiyatlı Android telefon tanıtıldı. Şık tasarıma sahip telefon yüksek yenileme hızı, büyük batarya kapasitesi ve 6 GB RAM dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Lava Storm Play 5G Özellikleri

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip Lava Storm Play 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü yer alıyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7060 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda IMG BXM-8-256 GPU bulunuyor.

6 GB LPDDR5 RAM'e sahip telefonda 128 GB UFS 3.1 depolama alanı yer alıyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 15 ile birlikte gelen telefonda çift SIM kart desteği mevcut.

Telefonun 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX752 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. Lava Storm Play 5G'de ayrıca 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Lava Storm Play 5G Fiyatı

Lava Storm Play 5G için 9.999 Hindistan rupisi (4.580 TL) fiyat etiketi belirlendi.