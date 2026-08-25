120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 6.000 mAh Bataryaya Sahip

Lava, Virat V1 Pro 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Bu arada cihaz yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Lava Virat V1 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel

720 x 1612 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 550 nit

550 nit İşlemci: Unisoc T8200

Unisoc T8200 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W İşletim Sistemi: Android 16

Lava Virat V1 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 550 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekran o kadar rahat görülüyor. Düşük nit değerine sahip ekranlar ise güneş ışığı altında çok zor görülüyor. 550 nit parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. Karşılaştırma yapmak gerekirse Lava Virat V1'de 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Lava Virat V1 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Unisoc T8200 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ve online aksiyon oyunu Call of Duty: Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Unisoc T8200 işlemcisi, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemcinin 12 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemci daha önce Meizu Note 16 ve Doogee Note 59'da da tercih edilmişti.

Lava Virat V1 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Virat V1 Pro 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Arka kamera 2K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Lava Virat V1'de 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Lava Virat V1 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Lava'nın yeni telefonu 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Virat V1'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Lava Virat V1 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Lava Virat V1 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lava'nın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Virat V1 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Lava Virat V1 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Lava Virat V1 Pro 5G için 167 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 15 bin TL civarında olabilir. Lava Virat V1 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Virat V1 Pro 5G'nin ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada 6.000 mAh batarya kapasitesi için 18W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum.