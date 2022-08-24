Lay's Parmak Yıkama Makinesi Geliştirdi

Dünya çapında çok popüler bir cips markası olan Lay's parmak yıkama makinesi üretti. Geliştirilen ürün, özellikle cips yedikten sonra ellerini yıkamaya üşenen ya da cips yerken akıllı telefona bakması gereken kişiler için oldukça kullanışlı olabilir.

Patates cipsleri, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından en fazla sevilen abur cuburların başında geliyor. Cipsler ile ilgili en nefret edilen şey -kilo almak dışında- parmak uçlarının yağ olmasıdır. Bu nedenden ötürü cips yedikten sonra ellerinizi sabunla yıkamanız gerekir.

Cips yerken akıllı telefonunuz çalabilir. Böyle bir durumda telefona bakabilmeniz için konfor alanınızın dışına çıkıp ellerinizi yıkamaktan başka şansınız yoktur. Telefon kullanmanız gerekmese bile cipsi bitirdikten sonra da ellerinizi yıkamanız gerekir. Bu, üşengeç kişiler için oldukça zor bir aktivite olabilir.

Rahat koltuğunuzdan ya da kanepenizden kalkıp ellerinizi yıkamak dışında artık bir seçeneğiniz daha var. Lay's, kulağa oldukça enteresan gelen fakat çok kullanışlı olabilecek bir ürün geliştirdi. Tasarım olarak minyatür çamaşır makinesine benzeyen parmak temizleme makinesi epey talep görebilir.

Lay's Parmak Yıkama Makinesi ile Gündeme Geldi

OddityCentral'daki habere göre dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan cips markası, parmak uçlarının yıkanabilmesine imkân tanıyan bir makine geliştirdi. Parmak yıkama makinesi, insanların cips yedikten sonra parmak uçlarını çok pratik bir şekilde temizleyebilmesine yardımcı olacak.

Kulağa çok enteresan gelen ürün, klasik bir çamaşır makinesine benzemesi ile dikkat çekiyor. Makinenin tıpkı çamaşır makinesi gibi bir kapağı bulunuyor. Kapağı açıp yağlı olan parmak uçlarınızı makinenin içerisine yerleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra çamaşır makinesini çalıştırır gibi açma butonuna basmalısınız.

Butona bastıktan sonra temizleme işleminin gerçekleşmesini beklemeniz gerekiyor. Makine, parmak uçlarınızı algıladığında temizleme süreci başlıyor. 15 cm yüksekliğinde ve 11 cm genişliğinde olan üründe bir adet USB Type-C portu mevcut.

Söz konusu makine kısa süre önce Japonya'da viral hâle geldi. Parmak uçlarının pratik bir şekilde temizlenebilmesine yardımcı olan ürün sadece beş adet üretildi ve çekiliş aracılığı ile sunulacak. Japonya dışındaki insanların çekilişe katılıp katılamayacağı henüz bilinmiyor.

Lay's tarafından geliştirilen ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten de böyle bir ürüne ihtiyaç var mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.