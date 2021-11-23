Bilimsel Olarak En Avantajlı Diyet Hangisi?

Bilimsel olarak en avantajlı diyet yıllardır cevaplanamayan bir soru. Ancak Queen Mary Üniversitesinde yürütülen yeni bir çalışma, özellikle 5:2 diyeti isimli bir kilo verme aktivitesine dikkat çekiyor.

Son on yılda 5:2 diyeti, popülaritesini artırarak kilo vermek isteyen binlerce insanın yeme alışkanlıklarını değiştirdi.

5:2 diyeti, aralıklı oruç veya zaman kısıtlamalı yemek olarak adlandırılan şeyin bir örneğidir.

En temel haliyle 5:2 sistemi, haftanın beş günü istediğinizi yiyebileceğiniz anlamına gelir (o günlerde hala mantıklı bir şekilde yemeye çalışarak), haftanın diğer iki gününde ise kalori alımınızı sadece 500 kaloriye kadar kısıtlarsınız.

Bazı araştırmalar aralıklı oruç tutmanın uzun vadeli kilo kaybı için geleneksel diyetten daha iyi olmadığını öne sürse de, diğer tür deneyler, zaman kısıtlamalı yemeyle bağlantılı önemli faydalara işaret ediyor.

Bilimsel olarak en avantajlı diyet: 5:2 diyeti nedir?

Queen Mary Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırma, 5:2 diyetinin diğer diyetlerden çok daha avantajlı olabilecek başka bir nedenini belirledi.

Araştırmacılar, her biri üç farklı kilo verme çalışmasına birine rastgele atanan 300 obeziteli yetişkin üzerinde çalıştı.

Deneyde, 100 katılımcıya porsiyon kontrolü, yemek günlüğü tutma ve beslenmeyle ilgili ipuçları gibi şeyleri açıklayan yazılı materyaller ve geleneksel kilo yönetimi tavsiyesi verildi.

100 katılımcıdan oluşan başka bir grup, deney sırasında 5:2 diyetini nasıl izleyeceklerinin tavsiye edildiği ve ek çevrim içi bağlantılarla birlikte yemek örneklerini açıklayan bir broşürün verildiği farklı bir oturum yaptı.

Son 100 katılımcı, 5:2 diyetinin nasıl takip edileceği konusunda benzer tavsiye ve belgeler aldı, ancak ek olarak diyetle ilgili deneyimlerini başkalarıyla tartışmalarına yardımcı olmayı amaçlayan altı hafta süren bir dizi grup destek seansına katıldılar.

5:2 diyet uygulayanlardan oluşan iki grup, bu ölçüm açısından ortalama olarak biraz daha fazla kilo verdi. Aslında deney sırasında tüm gruplar orta derecede kilo kaybı elde ederken, verilerde başka bir önemli farklılaştırıcı vardı.

Geleneksel kilo yönetimi tavsiyesi alan katılımcılarla karşılaştırıldığında, 5:2 diyet katılımcıları, deney sırasındaki deneyimlerini daha yüksek puanlarla değerlendirdi.

Kısacası 5:2 diyet yapanların kilo verme planlarına bağlı kalmaya çalışırken genel olarak daha iyi zaman geçirdiklerini söyleyebiliriz.