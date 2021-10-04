Roketsan'dan Lazer Güdümlü Mini Füze METE Geliyor

Lazer güdümlü mini füze METE resmen tanıtıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in duyurduğu yerli füze, Roketsan tarafından geliştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından Twitter üzerinden yapılan son paylaşımda, Roketsan'ın geliştirdiği lazer güdümlü mini füze METE'ye yer verildi. METE ile iglili bilgileri paylaşan Başkan Demir, "Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak." şeklinde konuştu.

Füzenin kabiliyetiyle ilgili olarak Twitter üzerinden yapılan açıklamada dikkati çeken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir şunları aktardı:

"Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."

Savunma Sanayii Başkanı açıklamaya ek olarak lazer güdümlü mini füze METE'nin fırlatış görüntülerini paylaştı. METE'nin yer aldığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı.

Lazer Güdümlü Mini Füze #METE geliyor 🚀 @roketsan ’ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA’larda kullanılacak ve tek personel tarafından bombaatarla da ateşlenecek. METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak! 🏹 pic.twitter.com/Z681w5MTwA

Otokar'ın yeni zırhlı araçları, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) boy gösterdi. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç tarafından yapılan lansmanla tanıtılan araçlar, hem yurti çi hem de yurt dışı görevlere hazır.

Yerli savunma sanayinin araç üreticilerinden biri olan Otokar, savunma ihtiyaçlarını karşılamak adına 5 tondan 40 tona kadar paletli ve tekerlekli araçlar üretti. Yerli üretici, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) fiziksel yeni kara araçlarını görücüye açtı.

Akrep II 4x4 Yeni Nesil Zırhlı Araç ailesinin ilk olarak elektrikli versiyonla tanıttıklarını, geçen sürede ise Akrep II'in dizel versiyonunu ürettiklerini aktaran Görgüç, aracın yengeç hareketi yapabildiğini ve 90 milimetrelik cebri keşifte kullanılabilecek bir silah sistemine sahip olduğunu söyledi.

"Bu konularda çalışabilecek bir silah platformu olarak öngörmüştük. 2-3 varyasyonu üzerinde çalışıyoruz. İlgi çok, bizim beklediğimiz ve düşündüğümüz 90 milimetre kalibreye kadar bir konsept olduğu için birçok kullanıcının ilgisini çekti. Hiç düşünmediğimiz başka bir yerde de çok ilgi çıktı.

Akrep'in siluetinin düşük, direksiyon ve dönüş yarı çapının çok az olması, yan hareket etmesi dolayısıyla özellikle yurt dışındaki bazı kullanıcılar meskun mahal, dar alanda kullanım için çok uygun olduğunu söylediler. Bizden birkaç çalışma daha istediler. Klasik bir konsept üzerinden belirli bir kullanıcı için tasarladığımız aracın meskun mahalde kullanılabileceğini onların dikkat etmesiyle bulduk."