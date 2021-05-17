Cem Bölükbaşı'ndan Le Mans Avrupa Şampiyonası'nda Büyük Başarı!

Cem Bölükbaşı, ilk kez katıldığı Le Mans Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir zafer elde etti. Hem e-spor hem de gerçek pistlerde başarı elde eden genç yarış pilotu, kendi kategorisinde ikincilik podyumuna çıkarak tarihi bir zafere imza attı.

Cem Bölükbaşı, Le Mans Avrupa Şampiyonası'nda Podyuma Çıktı

En son Formula 3 Asya Şampiyonası’nda en iyi 3. çaylak olan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk tam sezon Formula turnuvasını en başarılı ilk 10 pilottan biri olarak tamamladı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Bölükbaşı, 16 Mayıs tarihinde Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde gerçekleşen 4 saatlik Le Mans Avrupa Şampiyonası'nda Eurointernational takımıyla LMP3 sınıfında en iyi ikinci takım olmayı başardı.

Bölükbaşı, şu anda Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın da desteği ile katıldığı yarışta, kendi zamanında koltuğu takımı 10. sıradayken devraldı ve 9 araç birden geçerek süresinin sonunda kategorisini birinci olarak tamamlamayı başardı. Eurointernational, yarışı birinci takımın sadece 0,1 saniye gerisinde ikinci bitirdi ve podyuma çıkarak kupa aldı.

Başarı grafiği ile yerli ve uluslararası otoriteler tarafından yakından takip edilen Cem Bölükbaşı, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. İlk kez yarıştığı bu pistten kupa ile ayrıldığı ile için çok mutlu olduğunu söyleyen Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, "İki saatlik aralıksız araç kullanma deneyimini ilk kez yaşadım" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Böyle bir pistte yarışıp bir de podyuma çıkmak benim için tarifsiz bir sevinç. Burada yarışmama vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Ülkemi motorsporlarında en üst seviyede temsil etme, Espordan gelip Formula 1 pilotu olma hedefime doğru ilerlerken yarışacağım tüm şampiyonalar, edineceğim tüm tecrübeler çok önemli. Bu yolda beni yalnız bırakmayan Merih Demiral’a, Team Demiral ekibine ve ajansım TEM Agency’ye sonsuz teşekkür ederim."

2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası’nda dünya beşincili elde eden Bölükbaşı, 28-30 Mayıs tarihlerinde Fransa, Paul Richard pistinde gerçekleşecek GT4 Avrupa Serisi’nde yarışacak. Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso'nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü olmayı başaran Bölükbaşı, 2018 yılında F1 E-sports'a katılan 70 bin kişi arasından en iyi 20 yarışçıdan biri olmuştu.