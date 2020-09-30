Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan strateji tabanlı video oyunu League of Legends 10.20 yama notları yayımlandı. Popüler video oyununa gelen güncellemede yeni kostümler gelmesinin yanı sıra bazı şampiyon güçlenirken bazı şampiyonlar da zayıflatıldı. Zayıflatılan şampiyonların içerisinde Katarina gibi sıkça oynanan şampiyonlar yer alıyor. League of Legends'ın (LoL) web sitesinde paylaşılan güncelleme notlarının ayrıntıları haberimizde.

League of Legends 10.20 Yama Notları Neleri İçeriyor?

Popüler video oyunun League of Legends'ın son yamasında yapılan değişiklik ve yeniliklerin paylaşıldığı güncelleme notlarında oyuna uzun zamandır beklenen yeni kostümlerin geldiği de görülüyor. Peki, LoL'e en son gelen güncelleme ile beraber hangi şampiyonlar zayıflarken yerken hangi şampiyonlar güçlendi? League of Legends'ta zayıflatılan ve güçlenen şampiyonları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

League of Legends'ta Güçlenen Şampiyonlar

• Aatrox: Ultisinin iyileştirmesi eskiden %50/60/70 şeklindeydi, güncelleme ile beraber %50/75/100 oldu.

• Braum: Q'sunun taban hasarı 60/110/160/210/260'dı, 75/125/175/225/275 oldu. Taban hasarın yanı sıra mana bedelinde de önemli bir düşüş meydana geldi. Q'sunun mana bedeli 45/50/55/60/65 olarak ayarlandı.

• Illaoi: Pasifinin bekleme süresi her iki seviyede bir yerine her seviyede bir olacak şekilde değiştirildi.

• Ryze: Q'sunun 65/90/115/140/165 taban hasarı 75/100/125/150/175 olarak değiştirildi.

• Sion: Q'sunun canavarlara yönelik hasar oranı 1,0 saldırı gücüydü ancak güncelleme sonrasında 1,5 saldırı gücü oldu.

• Urgot: Pasfinin canavarlara verdiği hasar 100-360 oldu ve W'su artık hem minyonlara hem de canavarlara 50 hasar veriyor.

• Varus: E'sinin taban hasarı 60/100/140/180/220, ultisinin bekleme süresi 120/90/60 saniye oldu.

League of Legends'ta Zayıflayan Şampiyonlar

• Karthus: Zırhı 18'e düştü.

• Kassadin: Q'sunun kalkanı 40/70/100/130/160'a düştü.

• Katarina: Pasifinin ilave saldırı gücü 1,0'dan 0,75'e düştü.

• Kled: Büyü direnci 28'e geriledi.

• Lulu: W'sunun ilave saldırı hızı %20/23,75/27,5/31,25/35 oldu.

• Maokai: Q'sunun taban hasarı 70/110/150/190/230'a düştü.

• Nunu: Zırhı 29'a geriledi.

Şampiyonların yanı sıra "İnsafsız Avcı" rünün çatışma dışı hareket hızı ilavesi de yarı yarıya düşürüldü.

League of Legends'a Yeni Gelen Kostümler

League of Legends (LoL) ejder kostümleri tanıtımında da görülen kostümler nihayet oyuna geldi. Oyuna yeni gelen kostümler arasında Fırtına Ejderi Aurelion Sol, Ebedi Ejder Brand, Obsidiyen Ejder Sett, Peri Ejder Ashe, Fırtına Ejderi Lee Sin ve kostümlere ek olarak Obsidiyen Ejder Sett Prestij Serisi yer alıyor.