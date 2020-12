League of Legends 2021 Yama Takvimi Belli Oldu

Sıkı bir League of Legends oyuncusuysanız muhtemelen çok oyunculu video oyununun her ay bir güncelleme aldığını biliyorsunuzdur. Bu güncellemelerle video oyununa kimi zaman yeni şampiyon kostümleri, yeni şampiyonlar, yeni eşyalar, yeni rünler getirilirken kimi zaman da oyunda mevcut olan eşyalar, şampiyonlar ve rünler üzerinde değişiklikler yapılıyor. League of Legends 2021 yama takvimi ise gelecek yıldaki yamaların oyuncularla hangi günlerde buluşacağını gösteriyor.

League of Legends 2021 Yama Takvimi Paylaşıldı

Strateji tabanlı bir çok oyunculu video oyunu olan League of Legends’ta (LoL) yamalarla yapılacak yenilikler diğer oyunların aksine bir sır gibi saklanmıyor. Oyunun geliştiricileri tarafından yapılan değişiklikler ve eklemeler, video oyununun sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaşılıyor. Riot Games, oyuna ilerleyen günlerde gelecek yamaların detaylarını paylaşmanın yanında bu yamaların ne zaman çıkacağına dair ayrıntılı bilgi de sağlıyor.

Riot Games, gelecek yıl için belirtilen tarihlerin ilerleyen günlerde değiştirilme ihtimalinin olduğunu da söyledi. LoL 2021 yama takviminin tamamını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

• 11.1 Yaması - 6 Ocak 2021 Çarşamba

• 11.2 Yaması - 21 Ocak 2021 Perşembe

• 11.3 Yaması - 3 Şubat 2021 Çarşamba

• 11.4 Yaması - 18 Şubat 2021 Perşembe

• 11.5 Yaması - 3 Mart 2021 Çarşamba

• 11.6 Yaması - 17 Mart 2021 Çarşamba

• 11.7 Yaması - 31 Mart 2021 Çarşamba

• 11.8 Yaması - 14 Nisan 2021 Çarşamba

• 11.9 Yaması - 28 Nisan 2021 Çarşamba

• 11.10 Yaması - 12 Mayıs 2021 Çarşamba

• 11.11 Yaması - 26 Mayıs 2021 Perşembe

• 11.12 Yaması - 9 Haziran 2021 Çarşamba

• 11.13 Yaması - 23 Haziran 2021 Çarşamba

• 11.14 Yaması - 8 Temmuz 2021 Çarşamba

• 11.15 Yaması - 21 Temmuz 2021 Çarşamba

• 11.16 Yaması - 18 Ağustos 2021 Çarşamba

• 11.17 Yaması - 1 Eylül 2021 Çarşamba

• 11.18 Yaması - 15 Eylül 2021 Çarşamba

• 11.19 Yaması - 29 Eylül 2021 Çarşamba

• 11.20 Yaması - 13 Ekim 2021 Çarşamba

• 11.21 Yaması - 27 Ekim 2021 Çarşamba

• 11.22 Yaması - 10 Kasım 2021 Çarşamba

• 11.23 Yaması - 23 Kasım 2021 Çarşamba

• 11.24 Yaması - 8 Aralık 2021 Salı