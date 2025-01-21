League of Legends Hediyeleri Geri Aldı, Oyuncular Boykota Gidiyor

League of Legends topluluğu, Riot Games'in ödül sistemi üzerinde yaptığı değişikliklerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor.

Blue Essence (BE) kazanma oranlarının ilk açıklamalarda son derece düşük olması, oyuncular arasında yeni bir şampiyonun kilidini açmanın 800 saati aşabileceği yönünde endişelere sebep oldu. Özellikle Hextech sandıklarının ücretsiz olarak sunulmasının kaldırılması, oyunu ücretsiz oynayan oyuncular arasında büyük hayal kırıklığına yol açtı. Oyuncular boykot kararı aldı.

Riot, bu hatayı kabul edip oranları güncellediyse de topluluğa yönelik samimiyetsiz bir özür algısı, tepkileri bitirmek için yeterli değildi.

Oyunu Ücretsiz Oynayanlar Tepkili

Ücretsiz Hextech sandıkları, birçok oyuncu için ücretsiz kostüm kazanmanın ana yolu olmuştu. Ancak Riot'un bu sandıkları sadece mağaza odaklı bir sisteme çevirmesi, ücretsiz oynayan oyuncuları oyundan soğuttu.

Reddit'te bir tartışma başlatan oyuncular kısa sürede paylaşıma büyük ilgi gösterdi. Gelen yorumlar, "Hepimiz onlara yeterince kızgınız, artık boykota gitme vaktidir," tarzında çoğalmaya başladı ve kısa sürede gündem oldu.

Riot Games böyle bir çağrıya ilk defa maruz kalmıyor. Daha önce Ahri kostümünün yüksek fiyatı nedeniyle yapılan benzer bir çağrı kısa sürede etkisini kaybetmişti. Şimdi bu boykot çağrısının etkisi olacak mı hep beraber göreceğiz.

"Basitleştirme" Çabaları Yersiz

Riot Games, League of Legends'ın ödül sisteminin aşırı karmaşık olduğunu belirterek, oyunun ödül mekaniklerini basitleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ancak bu basitleştirmede Hextech sandıkları gibi önemli bir ödül sisteminin kaldırılması, bardağı taşıran son damlaydı.

Yeni seviyeye ulaşma sisteminin getirisi azalırken, yüksek seviyelere ulaştıktan sonra ödüller neredeyse tamamen anlamını yitirdi.

Riot Games'in bu sorunlara yönelik ilk yama güncellemelerinin Mart 2025'te geleceği belirtiliyor.