League of Legends yeni şampiyonu Rell tanıtıldı. Gerçekleştirilen tanıtım ile beraber dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan MOBA oyunu League of Legends’ın Rell isimli yeni şampiyonunun yetenekleri belli oldu. Rell yetenekleri ile ilgili detaylar haberimizde.

27 Ekim 2009 yılında çıkışını gerçekleştiren League of Legends, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başardı. İlk başlarda az sayıda şampiyon sunan Riot Games, her geçen gün oyuna yeni şampiyonlar ekleyerek şampiyon yelpazesini genişletti. Popüler MOBA oyunu League of Legends'a yeni şampiyonlar eklenmeye devam ediyor. Riot Games tarafından League of Legends yeni şampiyonu Rell tanıtıldı.

Riot Games, oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden Rell isimli şampiyonun yeteneklerini paylaştı. Oyuncular tarafından merakla beklenen Rell yetenekleri şu şekilde:

Kalıpları Kır isimli Pasif yeteneği: Rell çok yavaş saldırır ama hedefinin zırh ve büyü direncinin bir kısmını geçici olarak çalar ve çaldığı miktara bağlı olarak ilave hasar verir. Ayrıca Rell, birden fazla farklı rakipten direnç çalarak son derece dayanıklı hale gelebilir.

Parçalayan Darbe isimli Q yeteneği: Rell mızrağını ileri doğru saplayarak kalkanları kırar ve isabet alan tüm rakiplere hasar verir (hasar, ilk hedeften sonra azalır). Eğer Rell E - Çekiş ve İtiş yeteneğiyle bir takım arkadaşına bağlıysa, o ve takım arkadaşı bu yetenekten isabet alan her bir şampiyon için can yeniler.

Demirbazlık: Sert İniş isimli W1 yeteneği: (Yalnızca binek üstündeyken kullanılabilir.) Rell havaya sıçrar ve bineğini ağır bir zırha dönüştürerek yok edilene ya da yeniden bineğinin üstüne binene kadar varlığını sürdüren devasa bir kalkan kazanır. Yere indiğinde etrafındaki tüm rakipleri havaya savurur. Rell, dönüşümü esnasında E - Çekiş ve İtiş ve R - Manyetik Fırtına yeteneklerini kullanabilir. Rell zırhlı haldeyken daha yüksek dayanıklılığa, düşük hareket hızına ve bir hareket hızı sınırına sahiptir. Dönüşümün ardından bu yetenek Demirbazlık: Binek Sırtı haline gelir.

Demirbazlık: Binek Sırtı isimli W2 yeteneği: (Yalnızca zırhlı haldeyken kullanılabilir.) Rell ileri atılarak zırhını bir bineğe dönüştürür ve kısa süreliğine hareket hızı kazanır. Bir sonraki saldırısı esnasında hedefine hücum ederek ilave hasar verir ve onu omzunun üstünden atar. Rell, bineğinin üstündeyken hareket hızı artışı kazanır. Dönüşümün ardından bu yetenek Demirbazlık: Sert İniş haline gelir.

Çekiş ve İtiş isimli E yeteneği: Rell, zırhından bir parçayı manyetik olarak hedef takım arkadaşına bağlayarak ona yakınındayken ilave zırh ve büyü direnci sağlar. Rell bu yeteneği yeniden kullanarak bağı sonlandırdığında hem yakındaki hem de kendisi ve bağlı takım arkadaşı arasındaki tüm rakipleri sersemletir.

Manyetik Fırtına isimli R yeteneği: Rell manyetik bir hiddetle patlayarak yakınındaki rakipleri kendine çeker. Ardından kendi çevresinde bir çekim alanı oluşturarak bir süreliğine yakınındaki rakipleri çekmeyi sürdürür. Bu alan, rakiplerin diğer eylemlerini engellemez.

