Yapay zeka araçlarının oldukça yaygınlaştığı günümüzde birkaç tıklama ile istediğiniz kişiyi konuşturabiliyor veya şekilden şekilde sokabiliyorsunuz. Tabii bu videoların "yapay zeka" ile oluşturulmuş olması, hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Hatta kısa süre içerisinde "yapay zeka hukukunun" oluşturulması gerekiyor.

LeBron James'in Avukatları Videoları Sildiriyor!

LeBron James'in hukuk ekibi, basketbol yıldızının yer aldığı viral yapay zeka videolarının yayılmasını engellemeye çalışıyor. James'i temsil eden bir hukuk firması, Discord kullanıcılarının James ve diğer NBA yıldızlarının yapay zeka videolarını oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformunun sahibine ihtarname gönderdi.

Instagram'da milyonlarca kez izlenen bir videoda, hamile James'in Steph Curry'ye "Çabuk gelin, bebeğimiz doğuyor" dedikten sonra ambulansa bindirildiği görülüyor. Bu videolar avukatların harekete geçmesi ile Instagram'dan kaldırılmış olsa da, halen X'te yani Twitter'da mevcut.

LeBron James, istenmeyen yapay zeka versiyonlarıyla boğuşan tek isim değil. Elon Musk gibi ünlülerin yanı sıra ülkemizdeki birçok tanınmış kişinin deepfake videoları ile dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Jamie Lee Curtis de yakın zamanda Mark Zuckerberg'e kendisinin deepfake reklamlarını kaldırması için adeta yalvardı.

Ancak James için oluşturulan videolar herhangi bir dolandırıcılık içermiyor. Birçok "yapay zeka saçmalığı" gibi viral olmayı hedefleyen dikkat çekici videolardan ibaret. Popüler yapay zeka araçları bu tarz görüntülerin oluşturulmasını ilk etapta reddediyor olsa da, farklı görsel ve promptlar kullanarak kolayca oluşturabiliyorsunuz.