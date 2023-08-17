Lenovo'nun Steam Deck Rakibi Legion Go'nun Tasarımı Ortaya Çıktı!

Valve'ın Steam Deck'i her geçen ay yeni bir rakibiyle karşılaşıyor. Geçtiğimiz ay Windows Central, Lenovo'nun Legion Go adında Windows çalıştıran bir el konsolu üzerinde çalıştığını bildirmişti ve Çarşamba günü Windows Report, yaklaşmakta olan cihazın ilk görüntülerini yayınladı.

Görüntülere bakılırsa Lenovo'nun yeni el konsolu Steam Deck ve Asus ROG Ally gibi cihazlara çok benziyor ancak Nintendo Switch ile de pek çok ortak noktası var.

Windows Report'a göre Legion Go'nun sekiz inçlik bir ekranı var. Görüntülerde çıkarılabilen iki Joy-Con benzeri kontrol cihazı görülüyor ve hatta geniş bir Switch OLED benzeri destek ayağına sahip gibi görünüyor.

Legion Go'nun kontrolcüleri Switch'in düz ancak çıkarılabilir Joy-Con'ları ile Steam Deck'in konturlu ancak sabit tutma yerlerinin bir karışımı gibi görünüyor.

Lenovo Legion Go Nasıl Görünüyor?

Sağ kontrolcüde tek bir dokunmatik yüzey var gibi görünüyor ve karşılaştırıldığında Steam Deck'in her iki tarafında da dokunmatik yüzeyler var ancak bu sağ kontrolcünün arkasında bir tekerlek var gibi görünüyor. Kontrolcüler çıkarılabildiği için Windows Report ekranın dokunmatik olduğunu tahmin ediyor.

Windows Report, Legion Go'nun Windows 11'i çalıştıracağını, yani cihazın özelliklerini destekleyen tüm Windows oyunlarını oynayabileceğinizi söylüyor. Windows Central, Legion Go'nun daha önce ROG Ally ve diğer yeni ve gelecek Windows el cihazlarında da bulunan AMD Phoenix işlemcileri kullanacağını bildirmişti.

Peki sizin Lenovo'nun yeni el konsolundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.