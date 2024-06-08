Lego Horizon Adventures, Summer Game Fest'te PS5, Switch ve PC için Duyuruldu

Lego ve PlayStation, yeni Horizon oyunu için güçlerini birleştirdi. İlk defa 2017'de serinin ilk oyunu Horizon Zero Dawn ile tanıştığımız ve 2022'de çıkan Forbidden West ile devam eden seri, şimdi Lego markasıyla "Horizon Adventures" ismiyle karşımızda.

Bir süredir iddiaların gündeminde olan oyun, The Game Awards tarafından düzenlenen Summer Game Fest'te fragmanı ile birlikte gösterildi. İşte karşınızda Lego Horizon Adventures.

Lego Horizon Adventures Ne Zaman Çıkacak?

Her ne kadar Horizon oyunları ilk olarak PlayStation'a özel olsa da Sony'nin zamanla değişen politikası sayesinde PC'ye de çıktı. Ancak LEGO Horizon Adventures, bu konuda bir ilki başaracak ve 2024'ün sonlarına doğru PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC platformları için çıkış yapacak. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Lego Horizon Adventures, tıpkı serinin diğer oyunları gibi Aloy karakterini merkezine alacak. Ancak oyunun ciddi bir hikaye sunmasını beklemek pek de doğru olmak. Bunun yerine fragmandan da görebileceğimiz üzere farklı ve eğlenceli oynanış mekanikleri ile öne çıkacağını söyleyebiliriz.

Üstelik eğer siz de sevdikleriyle birlikte oyun oynamaktan zevk alan biriyseniz ve rekabetçi işler çok da size göre değilse, Lego Horizon Adventures tam da aradığınız yapım. Oyun, son yıllarda It Takes Two gibi bir iki istisna hariç pek de rastlamadığımız "co-op" moduna sahip olacak. Bu sayede arkadaşlarınızla yan yana izleyebileceksiniz.