LEGO'nun Resmi İnternet Sitesi Hacklendi: Markanın Sahte Kripto Paraları Satışa Çıkarıldı!

Dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden LEGO, son zamanlarda örnekleri oldukça artan siber saldırılara kurban gitti. Şirketin resmi internet sitesi bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Saldırının ardından internet sitesinde kripto para dolandırıcılığı yapılmaya çalışıldı. Detaylar haberde.

Bilgisayar Korsanları, LEGO İçin Oluşturdukları Sahte Kripto Paraları Sitede Satmaya Çalıştı!

Dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların favori oyuncak markalarından LEGO’nun internet sitesi, kısa bir süre önce hacklendi. Neyse ki Cuma günü gecesi yaşanan saldırıya karşı oldukça kısa bir sürede önlem alındı. Bilgisayar korsanları, sitenin kontrolünü ele geçirdiği bu kısa süreçte kripto para dolandırıcılığı içeren görüntüler siteye yerleştirdi.

Saldırı sonucu, LEGO'nun internet sitesinin pek çok bölgesine korsanlar tarafından tasarlanan "LEGO Coin" isimli sahte bir kripto paranın reklamları yerleştirildi. Söz konusu reklamlarda, “Yeni LEGO Coin’imiz resmen çıktı.” ifadeleri yer alırken, sitenin alt tarafında da “Hemen al” anlamına gelen bağlantı linkleri oluşturulduğu görüntülendi. Dahası hackerların, yeni kripto parayı satın alan kişilere çeşitli ödüller dağıtalacağını vadeden sahte kampanyalar bile oluşturduğu bildiriliyor.

Aktarılanlara göre, reklamlara tıklandığında kullanıcılar çeşitli kripto para internet sitelerine yönlendiriliyordu. Burada Ethereum karşılığında LEGO token satıldığına dair ibarelerin yer aldığı ve bu sitelerin de kötü niyetli kullanıcılar tarafından ele geçirildiği ve kripto dolandırıcılığı için kullanıldığı söyleniyor.

Saldırıya karşı oldukça hızlı bir şekilde yanıt veren LEGO, web sitesini kısa bir sürede eski haline getirmeyi başardı. Şirket, konu hakkında yaptığı açıklamada kullanıcı verilerinin saldırıdan etkilenmediğini belirttiği gibi, bur tür olayların gelecekte de yaşanmaması için gerekli önemlerin alınacağını bildirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...