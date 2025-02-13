Xiaomi CEO'sundan İtiraf Geldi: 15 Ultra'nın Kamerası Sınırları Zorluyor

Xiaomi, akıllı telefon pazarında yeni amiral gemisi modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Özellikle fotoğraf ve video konusunda iddialı olan ve "En iyi fotoğrafı/videoyu ben çekmeliyim" diyen kullanıcıları hedefleyen bu modelin adı: 15 Ultra. Peki, Xiaomi 15 Ultra'nın kamerası gerçekten de beklentileri karşılayacak mı? Bu sorunun cevabını şirketin CEO'su Lei Jun paylaştığı bir fotoğrafla verdi. İşte detaylar!

Xiaomi 15 Ultra, 200 MP Periskop Kamerası ile Fark Yaratacak!

Xiaomi'nin kurucusu ve 2010 yılından bu yana CEO'su olan Lei Jun, "Mi" hayranlarının oldukça yakından tanıdığı bir isim. Kullanıcı topluluklarıyla daima içli-dışlı olan başarılı CEO, sektördeki pek çok rakibinin aksine kullandığı telefonun modeli konusunda da oldukça açık.

Yeri geldiğinde rakiplerinin neler sunduğunu görmek için iPhone kullandığını söylemekten bile çekinmeyen Jun, özellikle de Xiaomi'nin yeni tanıtmak üzere olduğu prototip modelleri kullanmaya ve bunları zaman zaman biz kullanıcılara göstermete bayılıyor. Bu doğrultuda başarılı iş insanının yaptığı son hamle ise Xiaomi 15 Ultra ile çekişmiş bir fotoğraf yayınlamak oldu.

Pek çok insan için "eee ne var bunda?" tepkisine yol açacak bu fotoğraf ilk bakışta oldukça sıradan dursa da aslında çok fazla ipucu veriyor. Dikkatli bakarsanız Lei Jun'un yer aldığı fotoğraftaki ışığın oldukça az olduğunu görebilirsiniz. Muhtemelen o an orada olsanız çok daha karanlık bir ortam görecektiniz.

Akıllı telefonlar üreticileir uzun zamandır düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekmek için çalışıyor. Ancak Xiaomi, 15 Ultra ile mükemmele en yakın sonucu yakalamış gibi duruyor. Elbette ki bu profesyonel olarak çekilmiş bir fotoğraf. Muhtemelen her şey kameranın en iyi sonucu vermesi için en ince ayrıntısına kadar planlanmıştır.

Ancak bu sonucu olduğundan daha az etkileyici yapmıyor. Xiaomi 15 Ultra, 200 MP periskop kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Samsung HP9 sensörü ve 4.3x optik zoom ile donatılan bu kameranın neler sunabileceğini lansmandan sonra göreceğiz.

Telefonun diğer kamera özellikleri arasında 50 MP ana kamera (1" Sony Lytia 900 sensör), 50 MP 3x telefoto (IMX858 sensör) ve 50 MP ultra geniş açılı kamera (Samsung JN5 sensör) bulunuyor. Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihi olarak ise Şubat 2025 sonu gösteriliyor.