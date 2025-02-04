Xiaomi Güncelleme Desteği Biten Redmi ve POCO Modellerini Açıkladı

Xiaomi bir yandan yeni modellerle ürün ailesini genişletirken, diğer yandan da bazı cihazlara verdii güncelleme desteğini keserek küçültüyor. Bu doğrultuda şirket son olarak güncelleme desteğini sonlandırdığı Redmi ve POCO modellerini açıkladı. 9 telefon Çinli teknoloji devinin EOS (Destek Sonu) listesine girerken, söz konusu ürünler artık hiçbir koşulda HyperOS, Android ve güvenlik yama güncellemesi almayacak. İşte o Xiaomi telefonlar!

HyperOS, Android güncellemeleri ve güvenlik yamalarını kapsıyor

Xiaomi'nin kısa bir süre önce güncellediği EOS listesine göre, aşağıda yer alan Redmi ve POCO modelleri artık HyperOS, Android ve güvenlik yama güncelleesi almayacak:

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

Redmi 10C

Redmi 10 (2022)

Yukarıda yer alan modellere sahip kullanıcılar, bundan sonra güncel özellik, güvenlik ve performans iyileştirmelerinden yararlanamayacak. Şirket bunun yerine kaynaklarını daha yeni cihazlara harcayacak.

Hatırlatmakta yarar var ki özellikle de güvenlik güncellemelerinin olmaması bu cihazların uzun vadede güvenlik açıklarına maruz kalabileceği anlamına geliyor. Özellikle mobil bankacılık gibi uygulamaları bu telefonlarla kullanmak oldukça tehlikeli olabilir.

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları ise bu duruma tepkili çünlü listede yer alan modellerin çoğu 2022'de tanıtıldı. Elbette ki HyperOS 1.0 güncellemesi yerine HyperOS 2.0 güncellemesi gelmemesi anlaşılabilir bir durum. Ancak 2025'in başındayken 2022'in ortalarında çıkmış bir ürünün güvenlik güncelleme desteğini kaybetmesi oldukça sinir bozucu.

Bir yandan Xiaomi'de bu yaşanırken Apple, 2018'de çıkan iPhone Xr için bile iOS 18.3 güncellemesini sunuyor. Tam da bu ve benzeri nedenlerle insanlar yeni Android yerine eski iPhone almayı daha mantıklı buluyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.