Lenovo, Mac Mini'ye Rakip Olacak Uygun Fiyatlı Mini Bilgisayarını Tanıttı!

Teknoloji dünyasının köklü isimlerinden Lenovo, kısa bir süre önce yeni bir bilgisayarını sessizce piyasaya sürdü. Şirket, Lecoo bünyesindeki mini bilgisayar modellerine bir yenisini daha ekledi. Lenovo Lecoo Mini Pro isimli yeni cihaz, neredeyse avuç içine sığan kompakt yapısı, güçlü donanımı ve uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. İşte yeni Mac Mini alternatifi Lecoo Mini Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Lenovo Lecoo Mini Pro'nun Özellikleri Neler?

Yeni mini bilgisayar, tıpkı yeni M4 çipli Mac Mini gibi alüminyum alaşımlı bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Avuç içerisinde taşınabilecek kadar kompakt boyutlara sahip olan Lenovo Lecoo Mini Pro, AMD Ryzen 8745H işlemcisinden güç alırken, grafik tarafında Radeon 780M ile birlikte geliyor.

Cihazın 4nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcisi, dizüstü bilgisayarlar için hem yüksek performans hem de harika güç verimliliği sunmasıyla tanınıyor. Bu yonga setinin yanı sıra 32 GB'a kadar DDR5 5600MHz RAM desteği sunan bilgisayar, sahip olduğu iki adet M.2 PCIe 4.00 yuvası aracılığıyla 2 TB'a kadar SSD depolama ile yapılandırılabiliyor.

Yeni Lenovo Lecoo Mini Pro, normal günlük kullanımdan bazı yoğun görevlere kadar pek çok senaryoda kullanıcıların taleplerini karşılayabiliyor. En yüksek performans modunda 70W ile çalışan mini PC, ayrıca fan hızlarını dinamik olarak azaltarak sesi 32 desibele kadar düşüren sessiz çalışma moduyla da dikkat çekiyor.

Lenovo Lecoo Mini Pro'nun Fiyatı Belli Oldu

Masanızda fazla yer kaplamayan harika bir sistem olarak öne çıkan yeni Lenovo Lecoo Mini Pro, geçtiğimiz saatlerde Çin'de piyasaya sürüldü. 377 dolar karşılığında satın alınabilen cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz merak konusu.

Peki siz Lenovo'nun mini PC'si hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...