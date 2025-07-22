Lenovo'nun Yeni Performans Canavarı El Konsolu Ortaya Çıktı: AMD İşlemciye Sahip!

Taşınabilir el konsolu pazarında Valve'nin Steam Deck'i ve Nintendo'nun Switch serisiyle rekabet eden Lenovo, yakında piyasaya sürecek. Lenovo Legion Go 2 isimli bu yeni konsol Çin'deki tanıtım lansmanının hemen öncesinde gün yüzüne çıktı. Cihazın tasarımı ile birlikte bazı teknik özellikleri gözler önüne serildi.

Paylaşılan bilgilere göre yeni el konsolu, beklenenin aksine farklı bir AMD işlemcisinden güç alacak. Bununla birlikte cihazda OLED panel gibi önemli yenilikler de mevcut. İşte Legion Go 2 özellikleri!

Legion Go 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre, Lenovo Leigon Go'nun halefi 8.8 inçlik OLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Söz konusu panelin 1200p çözünürlüklü olduğu ve 144Hz yenileme hızı ile VRR (değişken yenileme hızı) teknolojisini desteklediği belirtiliyor. Tıpkı bu yılın başlarında piyasaya sürülen orijinal Legion Go S gibi, bu cihazın da hala standart Windows işletim sistemini çalıştırdığı görülüyor.

İşlemci tarafında da önemli bir sürpriz söz konusu. Bu yılın başlarında düzenlenen CES 2025 etkinliğinde Legion Go 2'nin AMD Ryzen AI Z1 Extreme işlemcisine sahip olan bir prototipi sergilenmişti. Ancak son sızıntılarda ortaya çıkan cihazın Ryzen AI Z2 ile çalıştığı belirtiliyor.

Öte yandan, yeni cihazın bu işlemcisini 32 GB LPDDR5-7500 RAM ile eşleştirdiği de ifade ediliyor. Burada, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Legion Go S'in sadece 16 GB RAM'e sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Genel oyun deneyiminde ortalama 1.5 saat pil ömrü sunduğu söylenen cihaz, tıpkı Switch gibi ekranın yanlarında takıp çıkartılabilen iki adet kontrolcüye sahip. Bunun yanı sıra konsolun fare ve klavyelerle de uyumlu çalıştığı belirtelim.

938 gram ağırlığında olduğu söylenen cihazın bu alanda rakiplerinden daha dezavantajlı olduğu söylenebilir. Zira Zotac ZBOX ve Switch 2 gibi rakipleri sırasıyla 750 ve 618 gram ağırlığında. Şimdilik yeni Legion Go 2 hakkında ortaya çıkan bilgiler bu kadar. Cihazın eylül ayında yapılacağı söylenen tanıtım lansmanında daha çok bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Legion Go 2, üst düzey özellikleriyle en çok tercih edilen el konsolu modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım...