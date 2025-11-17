Lenovo Oyun Bilgisayarı Tanıttı! 165Hz Ekran ve Dahası

Lenovo, oyuncular ve içerik üreticileri için yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Tanıtımla birlikte Legion 5 (2025) isimli oyun odaklı bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Lenovo'nun yeni bilgisayarı yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü ekran ve dev batarya dahil olmak birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Lenovo Legion 5 (2025) Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,3 inç

15,3 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran En Boy Oranı: 16:10

16:10 Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit İşlemci: AMD Ryzen 7 260

AMD Ryzen 7 260 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050

NVIDIA GeForce RTX 5050 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 1 TB

1 TB Batarya Kapasitesi: 80Wh

80Wh Şarj Adaptörü: 245W

15,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Legion 5 (2025), IPS LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 300 nit maksimum parlaklık sunuyor. 16:10 en boy oranına sahip olan dizüstü bilgisayar NVIDIA G-Sync ve Dolby Vision teknolojilerini destekliyor.

Oyun bilgisayarında uzun kullanımlarda göz yorgunluğunu minimum düzeye indirmek için TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası bulunuyor. Gücünü AMD Ryzen 7 260 işlemcisinden alan bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5050 ekran kartı yer alıyor. Lenovo marka PC'de ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı mevcut.

160W TDP değerine sahip olan dizüstü bilgisayarda özel olarak tasarlanmış Lenovo Turbo fanlar, bakır ısı boruları ve alüminyum ısı dağıtıcı bulunuyor. Gelişmiş soğutma sistemi sayesinde bilgisayarın her zaman serin olması sağlanıyor. Lenovo AI Core çipine sahip olan bilgisayarda çeşitli yapay zeka destekli araçlara erişim sağlayan Lenovo Gaming Zone yazılımı da mevcut.

80Wh batarya kapasitesine sahip olan Lenovo Legion 5 (2025) modelinde hızlı şarj için 245W adaptör yer alıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekleyen oyun bilgisayarında 2W stereo hoparlörler ve HD çözünürlüğünde web kamerası bulunuyor. Peki, Lenovo'nun yeni oyun bilgisayarı Legion 5'in fiyatı ne kadar?

Lenovo Legion 5 (2025) Fiyatı

Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen Lenovo Legion 5 (2025) için Hindistan'da 137.490 rupi (65.674 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarda siyah renk seçeneği bulunuyor. Bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.