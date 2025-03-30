Açıklanandan Daha Pahalıya Satışa Çıktı! Steam Deck Rakibi Lenovo Legion Go S Fiyatı Açıklandı

Lenovo, yeni el konsolu Legion Go S’i ön siparişlere açtı. Valve’ın Steam Deck için geliştirdiği SteamOS ilk kez farklı bir cihazda yer alıyor. Peki Legion Go S hangi özelliklerle geliyor ve fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Lenovo Legion Go S Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo'nun ilk olarak CES 2025 fuarında tanıttığı Lenovo Legion Go S, Ekim 2023'te çıkan Legion Go'dan daha düşük güçte bir model olarak karşımıza çıkıyor. Duyurulduğunda 499,99 dolardan satışa sunulacağı açıklanımştı. Ancak 50 dolar daha pahalı yani 549,99 dolardan piyasaya sürüldü.

Steam Deck OLED rakibi Lenovo Legion Go S, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik bir LCD ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 10 noktalı dokunmatik desteği ve değişken yenileme hızı özelliklerine sahip.

El konsolu için AMD Ryzen Z2 Go veya Z1 Extreme işlemci seçenekleri mevcut. İşlemci deyince bellek miktarı da merak ediliyor. Cihaz, 32 GB'a kadar LPDDR6X tipinde RAM ve 1 TB'a kadar PCle Gen 4 SSD depolama alanı seçeneklerine sahip.

Halihazırda yüklü olarak SteamOS işletim sistemiyle gelen Legion Go S için Windows seçeneği de sunuluyor. Fakat bu noktada önemli bir bilgiyi paylaşmak gerekiyor. SteamOS için mor, Windows içinse beyaz renk tercih etmek zorunlu.

Legion Go S, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0 ve 40Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarını destekleyen USB4 bağlantı noktasına sahip. Öte yandan el konsolunun özellikleri arasında microSD kart yuvası, 3,5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6e bağlantı da yer alıyor.

Lenovo Legion Go S, 25 Mayıs itibarıyla satın alınabilecek.