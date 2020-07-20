5000 mAh Batarya, 30 Dakikada Şarj! Lenovo Legion Oyuncu Telefonu Geliyor

Lenovo’nun tanıtmaya hazırlandığı oyuncu telefonunun bir özelliği daha paylaşıldı. Qualcomm Snadpragon 865 Plus 5G işlemcili ilk akıllı telefon olacak Lenovo Legion Gaming Phone, 90W hızlı şarj desteği ile gelecek.

Çift USB-C Şarj Portu

Mobil oyuncular için özel olarak geliştirilen akıllı telefon modellerinden biri olarak Lenovo Legion Gaming Phone, 22 Temmuz’da Çin’de tanıtılacak. Etkinlik öncesi bir özellik daha doğrulandı. Lenovo, Çin mikroblog sitesi Weibo üzerinden oyuncu telefonunun sadece 30 dakikada şarj olacak 5000 mAh bataryaya sahip olacağını paylaştı. Cihaz, şirketin Twin Turbo charging olarak adlandırdığı hibrit güçlü flaş şarj mimarisinden yararlanacak. Cihazın iki USB-C şarj portu olacak, bu da uzun oyun oturumları sırasında cihazı şarj etmeyi kolaylaştıracak.

30 Dakikada Tam Şarj!

Lenovo, 90W hızlı şarj teknolojisini Nisan ayında resmi olarak göstermişti, o dönem deneyimlenebilecek en hızlı şarj teknolojisiydi. Şimdi rakipleri çok daha hızlı şarj teknolojilerini test ediyor. OPPO, 125W hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Hemen ardından Realme, 125W Ultra-Dart hızlı şarj teknolojisini, iQOO 120W hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Ancak şunu da belirtmek gerek; henüz hiçbir üreticiden bu şarj teknolojisini destekleyen cihaz görmedik, piyasada yok. Lenovo’nun şarj teknolojisi rakipleri kadar hızlı olmasa da, 5000 mAh bataryanın yüzde 0’dan yüzde 100’e 30 dakikada şarj olacak olması etkileyici.

Lenovo Legion Oyuncu Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Yandan açılan ön kamera ve çift arka kamera kurulumuna sahip olacak Lenovo Legion oyuncu telefonu, 22 Temmuz'da resmi olduğunda tasarım, özellik, fiyat ve çıkış tarihine ilişkin bilgileri detaylıca sizlerle paylaşacağız.