Lenovo Legion Go Türkiye Fiyatı Açıklandı!

El konsollarının giderek popülerleştiği dönemde Lenovo da bu sektöre hızlı bir giriş yaptı ve üst düzey ekran ile üst düzey özellikleri bir araya getirerek Lenovo Legion Go'yu piyasaya sürdü.

Globalde yaklaşık bir ay önce piyasaya sürülen cihazın Türkiye lansmanı geçtiğimiz akşam gerçekleştirilirken, Türkiye fiyatı ise az önce belli oldu.

Lenovo Legion Go, 34.699 TL Fiyat Etiketiyle Satışta

MediaMarkt üzerinden satışa sunulan Lenovo'nun yeni ürünü Lenovo Legion Go, 34.699 TL fiyat etiketine sahip. Stok durumu şimdilik belirsiz olsa da satış sayfasında "En geç 15 Aralık Cuma günü kargoya verilir." ibaresi yer alıyor.

Lenovo Legion Go Özellikleri

Ekran Boyutu : 8,8 inç

: 8,8 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1600 piksel

: 2560 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz RAM : 16 GB LPDDR5X (7500 MHz)

: 16 GB LPDDR5X (7500 MHz) İşlemci : AMD Ryzen Z1 Extreme

: AMD Ryzen Z1 Extreme Ses : 2 adet 2W hoparlör

: 2 adet 2W hoparlör Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4 SSD

: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4 SSD Bağlantı : 5G / LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 adet USB-C

: 5G / LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 adet USB-C Pil : 49WHr, kontrolcü pili 900 mAh

: 49WHr, kontrolcü pili 900 mAh İşletim Sistemi: Windows 11 Home

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