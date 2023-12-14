Lenovo Legion Go Türkiye Fiyatı Açıklandı!
Lenovo'nun merakla beklenen yeni ürünü Lenovo Legion Go'nun Türkiye fiyatı belli oldu. İşte detaylar!
El konsollarının giderek popülerleştiği dönemde Lenovo da bu sektöre hızlı bir giriş yaptı ve üst düzey ekran ile üst düzey özellikleri bir araya getirerek Lenovo Legion Go'yu piyasaya sürdü.
Globalde yaklaşık bir ay önce piyasaya sürülen cihazın Türkiye lansmanı geçtiğimiz akşam gerçekleştirilirken, Türkiye fiyatı ise az önce belli oldu.
Lenovo Legion Go, 34.699 TL Fiyat Etiketiyle Satışta
MediaMarkt üzerinden satışa sunulan Lenovo'nun yeni ürünü Lenovo Legion Go, 34.699 TL fiyat etiketine sahip. Stok durumu şimdilik belirsiz olsa da satış sayfasında "En geç 15 Aralık Cuma günü kargoya verilir." ibaresi yer alıyor.
Lenovo Legion Go Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8,8 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- RAM: 16 GB LPDDR5X (7500 MHz)
- İşlemci: AMD Ryzen Z1 Extreme
- Ses: 2 adet 2W hoparlör
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4 SSD
- Bağlantı: 5G / LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 adet USB-C
- Pil: 49WHr, kontrolcü pili 900 mAh
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
Lenovo'dan Oyun Dünyasına Üç Yeni Çarpıcı Ürün: Legion Go, Legion Glasses, Legion 9i!
Lenovo geçtiğimiz akşam İstanbul’da düzenlediği etkinlikle oyun ekosisteminde ezberleri bozmaya aday ve oyun tutkunları arasında büyük bir heyecan dalgasına neden olacak üç adet yeni ürününün Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.
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