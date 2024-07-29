Lenovo Yeni Oyuncu Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu!

Lenovo yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Legion R9000P 2024'ü duyurdu. İlk olarak Çin'de piyasaya sürülen bilgisayarın ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak model numarası değişikliği veya yeniden adlandırma ile gelme ihtimali oldukça yüksek.

Lenovo Legion R9000P 2024 Özellikleri

5,4 GHz hıza ulaşabilen 16 çekirdekli ve 32 iş parçacıklı AMD Ryzen 9 7945HX işlemciden güç alan Legion R9000P 2024, NVIDIA RTX 4060 ekran kartına ev sahipliği yapıyor. 16 GB DDR5 bellek ile gelen bilgisayarda 1 TB PCIe 4.0 SSD yer alıyor.

Legion R9000P'nin 16 inç büyüklüğündeki ekranı 2560×1600 piksel çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunarken, DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor. 500 nit parlaklığa ulaşabilen ve 3 ms tepki süresi bulunan ekran, HDR400, G-SYNC ve AMD FreeSync Premium teknolojilerini destekliyor.

Tabii söz konusu oyuncu bilgisayarı olunca soğutma oldukça önemli. Frost Blade Pro 5.0 adlı yeni bir soğutma çözümüne sahip olan bilgisayar, 80 Wh kapasiteli bataryayı bünyesinde barındırıyor. USB-A, HDMI 2.1, Ethenet, 3,5 mm kulaklık ve 140 W'a kadar şarjı destekleyen USB-C bağlantı portu bulunuyor.

Windows 11 işletim sistemi yüklü bir şekilde gelen bilgisayarda özelleştirilebilir kontroller için Legion ZONE yazılımı bulunuyor.