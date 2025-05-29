Lenovo’dan Şaka Gibi Fiyat: Dokunmatik Ekranlı Kulaklık Ortalığı Karıştırdı!

Bilgisayar sektöründeki varlığıyla bilinen Lenovo, sadece burayla yetinmiyor. Öyle ki kablosuz kulaklık da üretiyor. Son olarak marka, ana vatanı Çin'de ThinkPlus Mini Color Box Smart Touchscreen veya kısa adıyla LP70 Pro'yu tanıttı. Üç farklı renk seçeneğine sahip model, fiyatıyla dikkat çekti. İşte Lenovo LP70 Pro özellikleri ve fiyatı!

Lenovo LP70 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Bluetooth 5.4 ile çalışan Lenovo LP70 Pro, şarj kutusunun üzerinde yer alan renkli ve dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran sayesinde kullanıcılar müziği kontrol edebiliyor, çağrıları yönetebiliyor, alarm kurabiliyor, ses seviyesini ayarlayabiliyor ve kaybolan kulaklıklarının yerini kolayca bulabiliyor. Ayrıca ekranın duvar kağıdı da kişiye özel olarak değiştirilebiliyor. Bu özellik kablosuz kulaklıklarda pek yaygın değil.

13 mm kompozit diyaframlı sürücüler ile yüksek kaliteli ses sunan Lenovo LP70 Pro, beş farklı ses moduna sahip. Bunlar sırasıyla caz, vokal, dengeli, bas ve stereo şeklinde. Bu mod da dokunmatik ekran üzerinden kolayca ayarlanabiliyor. Ayrıca cihazda 360 derece uzamsal ses desteği bulunduğunu da belirtelim. Bilmeyenler için bu özellik, sesi adeta etrafınızı sarıyormuş gibi yayarak çok daha derin ve gerçekçi bir deneyim yaşatıyor.

Düşük gecikmeli oyun moduna da yer veren kulaklıklar Android, iOS, Windows ve HarmonyOS işletim sistemli cihazlar ile hızlıca bağlantı kurabiliyor. Apple'ın MacOS'u için nasıl bir uyumluluk sunduğu ise bilinmiyor.

Her bir kulaklık 30 mAh pile sahip ve tek şarjda 4 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj kutusu ise 500 mAh bataryayla geliyor. Böylelikle toplam kullanım süresi 30 saate kadar çıkıyor.

Lenovo LP70 Pro, USB Type-C yuvası bulunduruyor. Bu tip giriş Android telefonlarda yaygın ve yeni çıkan iPhone'larda da kullanılmaya başlandı. Son olarak modelin çevresel gürültü engelleme (ENC) teknolojisiden destek aldığını da söyleyelim. Bu özellikle bir çağrı sırasında arka plan sesini bastırıyor ve daha net bir şekilde konuşmalar yapabilmeyi sağlıyor.

Lenovo LP70 Pro fiyatı 159 Çin yuanı (22 dolar) olarak açıklandı. Kulaklıkların pazarda nasıl bir ilgiyle karşılanacağı merak ediliyor. Satışların nasıl gideceğini hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lenovo LP70 Pro özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.