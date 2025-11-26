En Büyük PC Üreticisi Stok Yapıyor! Donanım Krizi Kapıda Mı?

Bilgisayar dünyası donanım krizleri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar kripto para madenciliği nedeniyle yeni ekran kartlarını normal fiyatlardan bulmak neredeyse imkansız haldeyken, şimdi de bellek çipleri ve diğer kritik bileşenlere talep inanılmaz seviyede arttı.

"Kripto para madenciliği eskisi kadar popüler değil şimdi neden stok yok?" sorusu aklınıza geldiyse cevabını hemen verelim; Yapay zeka. Her geçen gün yeni bir yapay zeka teknolojisinin / servisinin ortaya çıkması arka tarafta devasa bir işlem gücü ihtiyacı doğuruyor.

Bu işlem gücünü karşılayabilmek için ciddi bir donanıma ihtiyaç var. Tabii bu durum sınırlı stoklar nedeniyle son kullanıcılara fiyat artışı olarak yansıyor. RAM fiyatlarında ciddi bir artış beklendiğini birçok kez dile getirmiştik.

Lenovo’dan Donanım Hamlesi: Bellek Fiyatları Neden Yükselişe Geçti?

Lenovo bu donanım krizinden etkilenmemek için bellek çipleri ve diğer kritik bileşenleri stokladığını açıkladı.

Şirket yönetimi, veri merkezi işletmecileri ve bulut platformlarından gelen hızlanmış alımların tedarik imkanlarını kısıtlamasıyla ortaya çıkan durumu “benzeri görülmemiş bir yapay zekâ baskısı” olarak tanımlıyor. Lenovo’nun stok seviyeleri şu anda normalin yaklaşık yüzde 50 üzerinde.

Bellek fiyatlarındaki yükseliş, yarı iletken sektöründeki daha geniş bir dönüşümle bağlantılı. Samsung ve SK Hynix gibi büyük üreticiler, üretim kapasitelerinin önemli bölümünü yapay zekâ sunucularında kullanılan yüksek bant genişlikli belleklere kaydırmış durumda.

Bu geçiş, tüketici bilgisayarları, akıllı telefonlar ve oyun cihazlarında kullanılan geleneksel bellek çiplerinin üretimini azaltıyor. Sonuç olarak, küresel bellek fiyatları son aylarda istikrarlı şekilde yükseliyor ve elektronik endüstrisindeki üreticileri doğrudan etkiliyor.

Bu tablo özellikle iş dünyasına yönelik dizüstü bilgisayar modellerinde, sürekli ve güvenilir bileşen tedariğine ihtiyaç duyan sistemlerde kendini gösteriyor. Lenovo yöneticileri, stok biriktirme sürecinin 2026’ya kadar kesintileri önlemeyi hedefleyen uzun vadeli bir planın parçası olduğunu belirtiyor.

Şirket, gelecek yıl boyunca bellek tedarikini güvence altına almak için uzun vadeli tedarik anlaşmaları da imzaladı. CEO Yang Yuanqing, bu sözleşmelerin mevcut şartlarda “en iyi anlaşmalar” olduğunu ifade etti;

“Gelecek yıl yeterli tedariki sağlamak için kilit bileşen tedarikçileriyle en uygun sözleşmeleri imzaladık. Genel olarak bir balon görmüyoruz çünkü sonraki aşama yapay zekânın demokratikleşmesi olacak.”

Lenovo, yükselen bellek maliyetlerinin önümüzdeki çeyreklerde tüketici elektroniği fiyatlarını artırabileceğini kabul ediyor. Yapay zekâ yatırımlarının halihazırda şirketin son finansal sonuçlarını etkilediği, artan maliyetlerin istikrarlı PC ve cihaz satışlarını kısmen dengelediği belirtiliyor.

Buna rağmen şirket, satış ivmesini korumayı ve yükselen bileşen maliyetlerini mümkün olduğunca son kullanıcıya yansıtmamayı hedefliyor. Xiaomi dahil diğer üreticiler de benzer tedarik sorunları nedeniyle gelecek yıl akıllı telefon fiyatlarında artış olabileceği konusunda uyarıyor.

Lenovo’nun son finansal sonuçları, hisse değerleri yıllık bazda düşük kalsa da gelir artışı ve düzeltilmiş kârlılıkta iyileşme olduğunu gösteriyor. Ancak yarı iletken üreticileri, yapay zekâ kaynaklı talebin üretim önceliklerini değiştirmeye devam edeceğini ve geleneksel bellek ürünlerinde sıkı tedarik koşullarının sürebileceğini öngörüyor.