Lenovo Yine Bir Şeyler Deniyor: Bu Kez Dönen Ekranlı Laptop Tanıtacak!

Teknoloji dünyasının merakla beklen fuarlarından IFA 2025, önümüzdeki hafta kapılarını ziyaretçilere açacak. Söz konusu etkinlik, her yıl gibi olduğu gibi markaların yenilikçi ürünlerine sahne olacak.

Son dönemde sergilediği sıra dışı teknolojik ürünleriyle dikkat çeken Lenovo da IFA 2025'te boy gösterecek. Ortaya atılan son iddialara göre şirketin etkinlikteki yıldızı, Project Pivo isimli dönen ekranlı laptop konspeti olacak. Detaylar haberde!

Lenovo'nun Yeni Bilgisayarı Hem Dikey Hem de Yatay Olarak Kullanılabiliyor

Sektörel kaynaklara göre Project Pivo'nun en dikkat çekici özelliği ekranın dönebiliyor olması. Bu sayede cihaz, hem dikey hem de yatay ekranla kullanılabilecek. Günümüzde içerik üreticilerinden yazılımcılara kadar bilgisayar başında fazla zaman harcayan pek çok kişinin böyle bir özellik için harici bir ekrana ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, yeni bilgisayarın sektörde önemli bir yeri doldurabileceğini söyleyebiliriz.

Lenovo, geçtiğimiz yıllarda Project Pivo'ya benzer şekilde yenilikçi ekran teknolojilerine sahip konspet cihazlar tanıttı. Şeffaf ekranlı ThinkBook'tan Yuvarlanabilir ekrana sahip ThinkBook Plus Gen 6 Rollable'a kadar birçok sıra dışı konsept sergileyen şirket, çoğu zaman bu tür modelleri satışa sunmayı tercih etmiyor. Ancak analistlere göre yeni cihaz kullanışlı özelliği nedeniyle diğerlerinden farklı olabilir.

Öte yandan Lenovo, IFA 2025 etkinliğinde bir başka yeni bilgisayar teknolojisiyle daha boy gösterecek. Project Ballet adını taşıyan yeni yapay zeka destekli laptop standının da fuarda yer alması bekleniyor. Bu yeni cihaz, bağlandığı dizüstü bilgisayarın mikrofon ve kamera gibi sensörlerini kullanarak kullanıcıların konumu belirleyip bir gimbal aracılığıyla laptopun ekranını kullanıcıların bakış açısına göre ayarlayabiliyor.

Peki siz Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar konseptleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.