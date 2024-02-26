Lenovo'dan Bilim Kurgu Filmlerini Anımsatan Hamle: Şeffaf Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı!

MWC 2024 etkinliği başladı ve dünyanın en popüler, teknoloji devi markaları son derece dikkat çeken ürünlerini tanıtmaya başladı. İlk olarak şu ana kadar tanıtılan ürünler arasında en çok dikkat çeken ise Lenovo'nun şeffaf ekranlı bilgisayarı oldu.

"Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi" şeklinde yorumlar yapılmaya başlanan dizüstü bilgisayar, Lenovo'nun konsept çalışmalarından biri. 17.3 inçlik MicroLED ekrana sahip bilgisayarın pikselleri kapatıldığında %55 oranında şeffaf olması dikkat çekiyor.

Lenovo Şeffaf Dizüstü Bilgisayarı Özellikleri

Bugüne kadar pek çok teknoloji devi şeffaf cihaz üretimleriyle gündeme geldi. Lenovo da bu kervana katıldı ve MWC 2024'te tanıtıldı. Bundan 14 yıl önce CES'te Samsung şeffaf bir dizüstü bilgisayar konseptiyle karşımıza çıkmıştı. Ancak bu girişim sonradan ertelendi ve gündeme bir daha gelmedi.

Lenovo'nun konsept bilgisayarının ekranı aydınlatıldığı zaman tamamen opak bir yüzeye dönüşüyor ve 1.000 nit parlaklıkta bir görüntüye sahip oluyor. Markanın açıkladığına göre bu bilgisayar modeli, daha çok dijital sanatçıların yüksek verebileceği bir ürün olacak.

Cihazın klavye kısmı aynı zamanda çizim tableti olarak da kullanılabilecek bir yapıya sahip. Bu alan sayesinde sanatçılar ekranın arkasını görebilirken çizim yapabilmek mümkün olacak. Böylece sadece dijital sanatçılar değil mimarlar ve tasarımcılar da bu üründen maksimum verimi alabilecekler.

Şeffaf Laptop Ne Gibi Zorluklar Doğurabilir?

Tasarımı ve donanım gücüyle fazlasıyla dikkat çeken laptop, kullanım aşamasında zorluklar yaşatabilir. Bu zorlukların başında çözünürlük geliyor. Ekranın tamamen şeffaf bir yapıya sahip olması herhangi bir metne odaklanmada zorluklar doğurabilir.

Bu şekilde bir soru işareti elbette oluşuyor ancak laptopun demo görüntülerine bakıldığında böyle bir sorunun görünmediği ve yazıların okunabilir olduğunu görebiliyoruz. Tabii şeffaf bilgisayarın piyasaya sunulmasından sonra ilk deneyimlerle daha net yorumlar alabileceğiz.