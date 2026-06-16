48 Saat Pil Ömürlü Ucuz Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Azaltma ve Dahası

Lenovo, yeni bir kablosuz kulalık tanıttı. İdeal bir pil ömrüne sahip TA410 adlı bu yeni kulaklık ile markanın açık kulak tasarımlı kulaklık yelpazesi de genişledi. Sporcuların dışarıda kulaklık takarken yaşadığı en büyük sorunlardan birini ortadan kaldırmaya odaklanan model, üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

Lenovo TA410'un Özellikleri Neler?

Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Tek şarjla 8 saate, şarj kutusuyla toplamda 48 saate kadar

Tek şarjla 8 saate, şarj kutusuyla toplamda 48 saate kadar Şarj Süresi: Tam dolum yaklaşık 1,5 saat

Tam dolum yaklaşık 1,5 saat Ses İletimi: Sesin dışarıya sızmasını azaltmak ve doğrudan kişinin kulağına ulaşmasını sağlamak için özel ses iletim teknolojisi

Sesin dışarıya sızmasını azaltmak ve doğrudan kişinin kulağına ulaşmasını sağlamak için özel ses iletim teknolojisi Renk Seçenekleri: Mor, gri ve beyaz

Mor, gri ve beyaz Şarj Kutusu Tasarımı: Ön yüzünde Lenovo logosu ve hemen altında şarj ve bağlantı durumunu gösteren LED gösterge ışığı

Ön yüzünde Lenovo logosu ve hemen altında şarj ve bağlantı durumunu gösteren LED gösterge ışığı Bağlantı: Bluetooth 7.0

Bluetooth 7.0 Ağırlık: Her bir kulaklık sadece 4.5 gram ağırlığında.

Her bir kulaklık sadece 4.5 gram ağırlığında. Suya Dayanıklılık: IPX5 sertifikası

Lenovo TA410 Sporcular İçin Ne Tür Avantajlar Sağlıyor?

Lenovo TA410, kulağın çevresini saran bir tasarımla birlikte geliyor. Bilindiği üzere bazı sporcular koşarken kulaklık ile müzik dinlemeyi tercih edebiliyor fakat cihazın kulaktan düşme ihtimalini düşünmekten bir türlü odaklanamayabiliyorlar. Lenovo'nun tasarladığı bu model bir kulak içi kulaklık olmadığı için koşu esnasında bu tür endişelerle uğraşmaya gerek kalmıyor.

Bilindiği üzere açık kulak tasarımlı kulaklıklar, dışarıdan gelen sesi tam olarak izole etmez. Bu modellerde sesin dışarı sızması da mümkün. Lenovo ise söz konusu probleme karşı sesin dışarı sızmasını azaltan ve doğrudan kullanıcının kulağına ileten özel bir ses iletim teknolojisi kullanıyor. Bu arada sesli görüşmeler için de çevresel gürültü engelleme özellikli 4 mikrofon mevcut. Bu da açık hava aktivitelerle uğraşanların rüzgâr ve benzeri olumsuzluklardan etkilenmemesini sağlıyor.

Lenovo TA410'un Pil Ömrü Ne Kadar?

Her biri yalnızca 4,5 gram ağırlığa sahip olan kulaklıklar, tek bir şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusunu da göz önüne aldığımızda bu süre toplamda 48 saate ulaşıyor. Kulaklıkların her birinde 25 mAh, şarj kutusunda ise 250 mAh kapasiteli pil bulunuyor. USB Type-C ile şarj edilen kulaklıkların tam doluma ulaşması içinse 1,5 saat gerekiyor.

Lenovo TA410 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IPX5 sertifikasına sahip fakat bu tamamen su geçirmez olduğu anlamına gelmiyor. Sadece su sıçramalarına ve yoğun terlemeye karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip. Yani gün içinde hafif yağmur atıştırırken yürürseniz, elinizi yıkarken su sıçrarsa veya yoğun antrenman sonrasında aşırı terleme sorunu yaşarsanız endişelenmenize gerek yok. Ama bu kulaklığı yoğun su basıncına maruz bırakırsanız beklenmedik sorunlarla karşılaşabiirsiniz. Benzer şekilde tuzlu veya yüksek sıcaklık seviyesine suya maruz bırakmaktan da kaçınmalısınız.

Lenovo TA410'un Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo TA410 için 99 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 678 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte 1.700 TL civarına ulaşabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla gelebileceğini not düşelim.

Lenovo TA410 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo, Türkiye'de özellikle bütçe dostu giyilebilir cihazlarını doğrudan satışa sunan bir marka değil. Bunun yerine daha çok dizüstü bilgisayar ve tablet gibi modelleri hedef kitlesiyle buluşturuyor. O yüzden Lenovo TA410'un da doğrudan marka tarafından Türkiye'ye getirilmesi mümkün görünmüyor.

Türkiye'de popüler çevrim içi mağazalarda yerini alması, ithalatçı garantili olarak getirildiğinde mümkün olacaktır ki uygun maliyetli olduğunu göz önüne alırsak bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, ithalatçı garantili olarak getirilmesini beklemek yerine Türkiye'ye gönderim yapan global e-ticaret sitelerini de değerlendirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Lenovo TA410'un öncelikli olarak sporculara hitap eden bir model olduğu kanaatindeyim. Bunun haricinde profesyonel olmasa da koşu ile uğraşanlar tarafından da değerlendirilebileceğini söyleyebilirim. Öte yandan açık kulak tasarımının sunduğu konforu tercih eden, uzun pil ömrüne sahip kulaklık arayanlar da TA410'a yakından göz atabilir.