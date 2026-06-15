Çıkarılabilir Bataryalı Kulaklık Tanıtıldı! 150 Saat Pil Ömrü Var

Rapoo, yeni bir kulaklık tanıttı. Rapoo VE3 olarak adlandırılan model, çıkarılabilir batarya ile birlikte geliyor. Parazitleri minimum seviyeye indirecek akustik tasarımla beraber gelen cihaz, oyunlarda ciddi avantaj elde ettiren bazı önemli özellikler taşıyor. Ayrıca sesli görüşmeler gerçekleştirenlere büyük fayda sağlayan gürültü azaltma teknolojisini destekliyor.

Rapoo VE3'ün Özellikleri Neler?

Batarya Tipi: Çıkarılabilir

Çıkarılabilir Batarya: 1.500 mAh lityum batarya

1.500 mAh lityum batarya Pil Ömrü: Tek şarjla 150 saate kadar pil ömrü

Tek şarjla 150 saate kadar pil ömrü Sürücü: 53 mm titanyum kaplama polimer diyaframlı sürücüler

53 mm titanyum kaplama polimer diyaframlı sürücüler Bağlantı: Bluetooth 6.0, 2.4GHz kablosuz, USB-C kablolu

Bluetooth 6.0, 2.4GHz kablosuz, USB-C kablolu Düşük Gecikme Süresi: Kablosuz gecikme süresi 15 ms'ye kadar düşüyor

Kablosuz gecikme süresi 15 ms'ye kadar düşüyor Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Uyumluluk: Masaüstü ve dizüstü bilgisayar, mobil cihazlar, PlayStation ve Nintendo Switch

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar, mobil cihazlar, PlayStation ve Nintendo Switch Mikrofon: Çıkarılabilir ve her yönden ses alabilen mikrofon

Çıkarılabilir ve her yönden ses alabilen mikrofon Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Ağırlık: Çıkarılabilir mikrofonu hariç 315 gram

Çıkarılabilir mikrofonu hariç 315 gram Renk Seçenekleri: Yeşil, beyaz ve siyah

Yeşil, beyaz ve siyah Diğer Özellikler: Şarj ederken kullanım, yüksek voltaj ve kısa devre koruması

Rapoo VE3'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

Rapoo VE3'ün öne çıkan özelliklerinin başında uzun pil ömrü geliyor. Bu cihaz 150 saate kadar kullanım süresi sunuyor ki bu da 6 gün boyunca şarj etmeden kullanılabileceği anlamına geliyor. Öte yandan marka, lansmana özel olarak kutuda iki adet batarya ile birlikte kulaklığı sunuyor. Bu iki bataryayı da alan kullanıcıların pil ömrü konusunda herhangi bir sorun yaşaması mümkün görünmüyor.

Rapoo VE3 Gürültü Engelliyor mu ve Uzamsal Ses Desteği var mı?

Yeni model, çevresel gürültü engelleme özelliğine ve uzamsal ses desteğine sahip. Sesli görüşme sırasında arkadan gelen sesleri bastırıyor ve kullanıcının sesini ön plana çıkarıyor. Hem bu gürültü bastırma özelliği hem uzamsal ses desteği sayesinde oyunda takım arkadaşları ile sorunsuz iletişim kurulabiliyor ve rakiplerin nerede olduğunu bulmak da kolaylaşıyor.

Rapoo VE3 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Kulaklığın sürücü boyutu oldukça yüksek. Bu, güçlü baslar elde etmeye yardımcı olacaktır. Öte yandan titanyum kaplama, diyaframın sertliğini artırıp yüksek frekanslarda istenmeyen bozulmaların önüne geçecektir. Sonuç olarak sesler daha dengeli şekilde alınacaktır. Oyun oynarken, film izlerken ya da müzik dinlerken etkileyici bir ses deneyimi elde edilecektir.

Rapoo VE3'ün Fiyatı Ne Kadar?

Rapoo VE3 için 299 yuan fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla baktığımızda ise 2 bin 44 TL'ye denk geliyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 5 bin TL civarında olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla gelme ihtimalinin bulunduğunun altını çizelim.

Rapoo VE3 Türkiye'ye Gelecek mi?

Rapoo'nun şu an Türkiye'de Rapoo VH350S, Rapoo VH310, Rapoo WH160 ve Rapoo 18641 de dahil olmak üzere birçok modeli satılıyor. Bunları göz önüne alacak olursak yeni kulaklığın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söylemek mümkün. Elbette ki henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. O yüzden planlar da değişiklik gösterebilir.

Editörün Yorumu

Rapoo VE3'ün özellikle oyuncular için ideal bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kulaklık, uzun pil ömrü sayesinde her gün saatlerini ekran karşısında oyun oynayarak geçirenlere büyük çözüm üretiyor. Çok sayıda cihazı desteklemesi dolayısıyla konsol ve PC arasında geçiş yapanlar için de ciddi bir avantaj sağlayacaktır. 15 ms düşük gecikme süresi de Counter-Strike 2 ve Valorant gibi oyunlarda düşmanların yerini tespit etmek için geç kalınmasını önleyecektir.