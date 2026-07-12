Xiaomi'nin Türkiye'de de Satılacak Telefonu Yolda: İşlemcisi Çok Güçlü!

Xiaomi geçtiğimiz haftalarda Redmi 17C 4G modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Marka şimdi ise akıllı telefonun 5G versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Son gelişmeler yeni modelin performans testlerini ortaya koyuyor. İşte merak edilen tüm detaylar!

Redmi 17C 5G Geekbench'ten Kaç Puan Aldı?

Redmi 17C 5G kısa bir süre önce 2607FRNEAG model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 729 ve çok çekirdekli testlerden ise 1.692 puan almayı başardı. Bu gelişmeyle birlikte modelin işlemcisi dolaylı yoldan da olsa belli oldu.

Redmi 17C 5G Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Geekbench testlerine gire Redmi 17C 5G'de MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi kullanılacak. vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 Pro 5G gibi orta segment cihazlarda da sıkça karşımıza çıkan bu yonga setinin üretim teknolojisi 6 nm. Bu da 7 nm tabanlı veya daha eski donanımlara kıyasla daha verimli ve daha yüksek performansta çalıştığı şeklinde yorumlanabilir.

Söz konusu işlemci oyun performansında üzmeyecek. Bu kapsamda donanımın Genshin Impact'i aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde 40-50 FPS arasında çalıştırabildiğini belirtelim. Yani fazlasıyla akıcı bir performans gösteriyor. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak akıllı telefonun 4G sürümünde Mediatek Helio G81 Ultra yonga seti kullanılmıştı.

Redmi 17C 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.9 inç

Ekran Paneli: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720p

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Hızlı Şarj Desteği: 33W

İşletim Sistemi: Android 16

Kullanıcı Arayüzü: HyperOS

Redmi 17C 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'den şu ana dek Redmi 17C 5G'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak burada selefi Redmi 15C 5G'nin geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle yeni model de bu yılın eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Bununla birlikte bir önceki nesil ülkemizde satıldığından yaklaşan telefonun da Türkiye'de satışa çıkması söz konusu.

Redmi 17C 5G'nin Fiyatı Kaç TL Olacak?

Redmi 15C 5G an itibariyla ülkemizde 11.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Redmi 17C 5G daha güçlü özelliklere sahip olacağından muhtemelen 15.000 TL seviyesinde bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabilir.

Editörün Yorumu

Redmi 17C 5G'nin performans testi sonuçları giriş-orta segmente hitap eden bir akıllı telefon olacağını gösteriyor. Ancak buna rağmen modelin işlemcisi Genshin Impact gibi mobil oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani hem ucuz olsun hem de oyun oynayayım diyorsanız o zaman bu modeli tercih edebilirsiniz.