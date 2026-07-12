Android 17 Güncellemesi Ucuz Samsung Telefonunda Test Ediliyor!

Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için geri sayıma geçen Samsung, dağıtım çalışmalarına çok yakında başlayacak. Güney Koreli marka bu süreçte uyumlu modellerini genel beta ve dahili olarak test ediyor. Şirket son olarak bir akıllı telefonunu daha testlere dahil etti. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Güncellemesi Hangi Samsung Telefonunda Test Ediliyor?

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini 2023'te kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy A15 5G test etmeye başladı. Bu kapsamda cihaz için A156BXXUAFZG2 test yazılımı sürümünün markanın sunucularına tespit edildiği söyleniyor.

Galaxy A15 5G için hazırlanan test yazılımının şirketin sunucularında tespit edilmesi şirketin testleri dahili olarak gerçekleştirdiği anlamına geliyor. Yani bu gelişme bir beta güncellemesi olarak yorumlanmamalı. Kısacası şu anda indirip test edebileceğiniz bir deneme sürümü bulunmuyor.

Galaxy A15 5G İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

One UI 9 beta süreci şu anda sadece Galaxy S26 modelleriyle sınırlı. Muhtemelen beta testlerine çok fazla model dahil edilmeyecek. Bu nedenle Galaxy A15 5G için de yakın zamanda bir beta güncellemesinin yayınlanma ihtimali oldukça düşük. Yüksek ihtimalle akıllı telefon doğrudan kararlı sürümü alacaktır.

Galaxy A15 5G Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Hatta aynı etkinlikte vitrine çıkacak Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın bu yeni sürümü çalıştıran ilk modeller olacağı belirtiliyor. Muhtemelen diğer uyumlıu modeller için de dağıtım bu etkinlikle birlikte başlayacak.

Dağıtım çalışmalarının ilk başta Galaxy S26 gibi amiral gemisi modelleriyle başlaması bekleniyor. Şirketin sonrasında giriş ve orta segment odaklanması söz konusu. Yani Galaxy A15 5G de bu kapsamda tahmini olarak ağustos ayında yeni güncellemeyi alacak gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un One UI 9 güncellemesi için geri sayımın başladığını söyleyebilirim. Testlere son giren telefon ise Galaxy A15 5G oldu. Ancak bu testler şu an dahili olarak yapılıyor. Telefonun beta sürümünü almayacak olması ise kullanıcıları endişelendirmemeli. Zira beta sürümleri ciddi hatalara sahip oluyor. Buradaki asıl amaç ise doğal olarak bu hataları bulup düzeltmek diyebilirim. Açıkçası modelin direkt kararlı sürümü alması çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak.