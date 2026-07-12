Vampir Temalı Hayatta Kalma Oyunu İndirimde! Türkçe Desteği Var

Steam oyuncuları memnun eden kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Platform bu kapsamda kısa süre önce vampir temalı bir hayatta kalma oyununda kayda değer bir indirime gitti. Peki indirimdeki oyun hangisi ve bu kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen tüm detaylar!

V Rising Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam kısa bir süre önce V Rising'in fiyatında yüzde 55'lik bir indirim yaptı. Bu kapsamda yapımın fiyat etiketi 17,99 dolardan (840 TL) 8,09 dolara (377 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte söz konusu kampanyanın 26 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtelim.

V Rising PlayStation'da Kaç TL?

V Rising için PlayStation'da maalesef şimdilik bir indirim görünmüyor. Eğer oyunu oynamak istiyorsanız 1.399 TL'lik bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak PlayStation Extra aboneliğiniz varsa işler değişiyor. Bu durumda yapıma herhangi bir ücret ödemeden ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz.

V Rising Nasıl Bir Oyun?

V Rising, 2024'te piyasaya sürülen bir açık dünya hayatta kalma ve aksiyon rol yapma oyunu. Yüzyıllar süren uykusundan uyanmış bir vampiri yönettiğiniz bu yapımda kaynak toplayıp kendi üssünüzü inşa ediyorsunuz. Ardından Vardoran bölgesindeki insan krallıkları ve düşman gruplarıyla savaşıp bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyorsunuz.

V Rising Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

Mimari: 64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (Maxwell veya daha yenisi) 2 GB veya AMD Radeon R7 360 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Minimum sistem gereksinimleri gelecekte değişebilir

Önerilen

Mimari: 64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-11600K 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB veya AMD Radeon RX 590 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Önerilen sistem gereksinimleri gelecekte değişebilir

Editörün Yorumu

Vampir temalı dizileri ve filmleri fazlasıyla seviyorum. Ancak şu ana dek vampir temalı bir oyun oynama şansım olmadı. Açıkcası V Rising indirime girer girmez hemen satın aldım ve müsait bir anımda deneyeceğim. Eğer siz de benim gibi bu tür oyunlara ilgiliyseniz V Rising'e bir şans verebilirsiniz.