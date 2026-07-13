Herkesin Sevdiği Hayatta Kalma Oyunu %90 İndirime Girdi!

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan Green Hell, oyuncuların ilgisini çekebilecek yeni bir indirimle gündeme geldi. Steam’de başlayan kampanya kapsamında oyunun fiyatı oldukça bütçe dostu seviyeye düştü. Bu, hayatta kalma türünü sevenler için dikkat çeken fırsat gibi görünüyor. Peki Green Hell fiyatı ne kadara düştü?

Green Hell Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Steam'deki kampanya ile birlikte en iyi hayatta kalma oyunlarından Green Hell, 13,53 dolardan (632 TL) 1,35 dolara (63 TL) düştü. Yüzde 90 indirime giren yapım, böylece yaklaşık 570 TL daha ucuza satın alınabilir hâle geldi. Creepy Jar tarafından geliştirilen oyun oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler alıyor.

Green Hell için uygulanan indirim 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yani indirimin sona ermesine yaklaşık iki haftalık bir süre var. Dolayısıyla oyunu satın alıp almama konusunda kararsızsanız düşünmek için yeterli zamanınız bulunuyor.

Green Hell Nasıl Bir Oyun?

Green Hell, gerçekçi hayatta kalma mekanikleriyle öne çıkan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Amazon yağmur ormanlarında geçen yapımda oyuncular olarak hayatta kalmak için mücadele ediyoruz. Doğanın acımasız koşullarına karşı verdiğimiz bu mücadelede açlık, susuzluk ve psikolojik durum gibi birçok zorlukla başa çıkmamız gerekiyor.

Öyle ki sadece yemek bulup karnımızı doyurmak yeterli değil. Hastalıklardan korunmak ve yaraları tedavi etmek de büyük önem taşıyor. Örneğin yanlış bir bitki yemek ya da enfekte olmuş bir yara ölüme sebep olabiliyor. Bu arada oyunun çevrim içi şekilde oynanabildiğini söyleyelim. Yani arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz.

Green Hell Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

Windows 7/8/10 (64-bit) İşlemci: 3.2 GHz çift çekirdekli işlemci

3.2 GHz çift çekirdekli işlemci Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon RX 460 (2 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon RX 460 (2 GB VRAM) RAM: 4 GB

4 GB Depolama Alanı: 8 GB kullanılabilir alan

8 GB kullanılabilir alan DirectX Sürümü: DirectX 11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

Windows 7/8/10 (64-bit) İşlemci: 3.2 GHz çift çekirdekli işlemci

3.2 GHz çift çekirdekli işlemci Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 580 (4 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 580 (4 GB VRAM) RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 8 GB kullanılabilir alan

8 GB kullanılabilir alan DirectX Sürümü: DirectX 11

Editörün Yorumu

Green Hell, şahsen en sevdiğim oyunlardan biri. Özellikle kolay bir oyun olmaması onu daha keyifli ve eğlenceli hâle getiriyor. Ayrıca arkadaşlarla birlikte oynanabilmesi sayesinde arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirebileceğiniz bir oyun arıyorsanız Green Hell'e göz atabilirsiniz.