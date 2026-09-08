Popüler Korku Oyununda Büyük İndirim! Fiyatı 1.100 TL Düştü

Korku teması denince akla ilk gelen oyunlardan Resident Evil 4 için Steam'de yeni bir indirim kampanyası başladı. Bu doğrultuda oyunun fiyatı kısa süreliğine ciddi oranda düştü. Peki oyuncular yapımı ne zamana kadar indirimli fiyattan satın alabilecek? İşte merak edilen detaylar!

Resident Evil 4 Steam'de Kaç TL Oldu?

Resident Evil 4 için Steam'de yüzde 75'lik yeni bir indirim kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda yapımın fiyatı 21 Eylül'e kadar 29,99 dolardan (1.452 TL) 7,49 dolara (362 TL) kadar geriledi. Yani 1.090 TL'lik bir indirimin söz konusu olduğunu belirtelim.

Resident Evil 4 Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Maalesef Steam’deki bu indirim Xbox ve PlayStation için geçerli değil. Resident Evil 4 şu anda bu iki mecrada da 1.399 TL’den satışta. Ancak bu gibi platformlarda belirli aralıklarla indirimlerin düzenlendiğini belirtelim. Önümüzdeki dönemlerde bu oyun için Xbox’ta ve PlayStation’da da indirimler başlayabilir.

Resident Evil 4 Nasıl Bir Oyun?

Resident Evil 4 (2023), hayatta kalma korku türünü üçüncü şahıs nişan alma ve aksiyonla birleştiren gerilim dolu bir oyun diyebiliriz. Yapımda Leon S. Kennedy’nin İspanya’daki gizemli bir köyde başkanın kızını kurtarma mücadelesi, kaynak yönetimi, düşman kalabalıklarıyla çatışma ve atmosferik gerilimle ilerliyor. Kısacası bu türü seviyorsanız yapıma bir şans verebilirsiniz.

Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Gereksinimler

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 (4GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Önerilen Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Editörün Yorumu

Korku ve gerilim oyunlarına karşı çok fazla bir ilgim yok. Fakat yine de Resident Evil 4'ü ilk çıktığı dönem merak edip denemiştim. Karanlık atmosferi ve her an karşıma ne çıkacak acaba düşüncesi bence iyi yansıtılmış. Eğer benim aksime korku oyunlarına karşı bir ilginiz varsa Resident Evil 4'e bir şans verebilirsiniz.